México

Cazzu reveló su estrategia para tratar con personas negativas en su vida

La cantante también habló sobre el impacto de la maternidad en su forma de relacionarse con los demás y en su carrera profesional

Guardar
La cantante también habló sobre
La cantante también habló sobre el impacto de la maternidad en su forma de relacionarse con los demás y en su carrera profesional.(YouTube)

En una reciente conversación para el programa de Radio Bizarro, Cazzu abordó abiertamente los desafíos personales y profesionales que enfrenta en la industria musical. Durante el diálogo, la cantante argentina compartió cómo la maternidad, su vínculo con Inti y su perspectiva sobre el ambiente del rap argentino han transformado su vida. Sin embargo, otro de los puntos que también destacó de la entrevista fue su visión sobre cómo maneja la presencia de personas consideradas negativas en su entorno, un tema que generó eco entre sus seguidores.

La artista explicó que no siempre el enfrentamiento es la mejor respuesta ante actitudes dañinas. “Si no me hubiese tocado ninguna mala persona, sería rarísimo en la vida así de esa forma. No siempre hay que enfrentar a la gente, a veces hay simplemente que alejarse, ¿no?”, relató Julieta Cazzuchelli en vivo, al referirse a su experiencia dentro y fuera del escenario. Esta frase resonó especialmente entre sus fanáticos, quienes suelen analizar sus declaraciones en busca de referencias a situaciones recientes o figuras de la escena musical.

Cazzu Durante compartió su perspectiva
Cazzu Durante compartió su perspectiva sobre su carrera musical. (Captura de pantalla YouTube Radio Bizarro)

Al ser consultada sobre su reacción ante lo que denominaron “personas rata”, Cazzu sostuvo que su actitud depende mucho del contexto. “Depende muchísimo de la situación. Depende muchísimo del, de lo que se esté planteando, ¿entendés? O sea, depende de si hay una falta de respeto o si es directamente hacia mí, si simplemente esa persona solamente es una par-- mala persona y no me hace nada personal. Eh, creo que es muy difícil responder”, explicó la cantante durante la entrevista.

Sus palabras, recogidas por Radio Bizarro, motivaron reacciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a vincular sus comentarios con situaciones recientes relacionadas con Ángel Aguilar y Christian Nodal. Sin embargo, la rapera argentina no hizo mención directa a ningún conocido, y sus respuestas se mantuvieron en el plano general. “Y como saber, saber optar por la paz a veces y simplemente tomar otro camino. Y después, si no hay que pelear”, aseguró Cazzu, subrayando su preferencia por priorizar la tranquilidad ante los conflictos interpersonales.

La cantante aseguró que la
La cantante aseguró que la llegada de Inti marcó un cambio en sus prioridades y en su manera de enfrentar las dificultades. (RS)

La intérprete también reflexionó sobre el impacto de la maternidad en su forma de relacionarse con los demás y en su carrera profesional. El nacimiento de Inti marcó un cambio en sus prioridades y en su manera de enfrentar las dificultades. A pesar de las especulaciones, la rapera evitó entrar en polémicas, enfocándose en transmitir un mensaje de autonomía y autocuidado ante situaciones adversas.

“Para mí la existencia de Inti, es tener que conciliar con cosas que la Cazzu que no era mamá, no tenía por qué conciliar (...) Y cuando apareció ella me enseñó que hay cosas que no se pueden lidiar de esa manera (...) Soy más consciente de que estás construyendo una vida. Que tu propia existencia va a tener un resultado importante en la vida de tus hijos”, explicó Cazzu.

Temas Relacionados

CazzuLatinajemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Congreso capitalino analiza reforma para regular mototaxis en la CDMX

La propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo busca garantizar certidumbre en la regulación de este tipo de transporte

Congreso capitalino analiza reforma para

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.3 en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Dámaso López Serrando aún es requerido por la justicia mexicana al ser señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’?

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Recientemente fue publicado un video donde se muestran episodios de tensión y discusiones entre Imelda y el hijo de Joan Sebastian

Imelda Tuñón asegura que tiene

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Los cuatro hombres, originarios del Estado de México, permanecen desaparecidos, mientras que una mujer y una niña de 9 fueron localizadas con vida

Quiénes son los cuatro turistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’?

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Con miembro del CJNG, así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asegura que tiene

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

DEPORTES

¿Quién es y cómo juega

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF