Cazzu reveló su estrategia para tratar con personas negativas en su vida

La cantante también habló sobre el impacto de la maternidad en su forma de relacionarse con los demás y en su carrera profesional.(YouTube)

En una reciente conversación para el programa de Radio Bizarro, Cazzu abordó abiertamente los desafíos personales y profesionales que enfrenta en la industria musical. Durante el diálogo, la cantante argentina compartió cómo la maternidad, su vínculo con Inti y su perspectiva sobre el ambiente del rap argentino han transformado su vida. Sin embargo, otro de los puntos que también destacó de la entrevista fue su visión sobre cómo maneja la presencia de personas consideradas negativas en su entorno, un tema que generó eco entre sus seguidores.

La artista explicó que no siempre el enfrentamiento es la mejor respuesta ante actitudes dañinas. “Si no me hubiese tocado ninguna mala persona, sería rarísimo en la vida así de esa forma. No siempre hay que enfrentar a la gente, a veces hay simplemente que alejarse, ¿no?”, relató Julieta Cazzuchelli en vivo, al referirse a su experiencia dentro y fuera del escenario. Esta frase resonó especialmente entre sus fanáticos, quienes suelen analizar sus declaraciones en busca de referencias a situaciones recientes o figuras de la escena musical.

Cazzu Durante compartió su perspectiva sobre su carrera musical. (Captura de pantalla YouTube Radio Bizarro)

Al ser consultada sobre su reacción ante lo que denominaron “personas rata”, Cazzu sostuvo que su actitud depende mucho del contexto. “Depende muchísimo de la situación. Depende muchísimo del, de lo que se esté planteando, ¿entendés? O sea, depende de si hay una falta de respeto o si es directamente hacia mí, si simplemente esa persona solamente es una par-- mala persona y no me hace nada personal. Eh, creo que es muy difícil responder”, explicó la cantante durante la entrevista.

Sus palabras, recogidas por Radio Bizarro, motivaron reacciones en redes sociales, donde usuarios comenzaron a vincular sus comentarios con situaciones recientes relacionadas con Ángel Aguilar y Christian Nodal. Sin embargo, la rapera argentina no hizo mención directa a ningún conocido, y sus respuestas se mantuvieron en el plano general. “Y como saber, saber optar por la paz a veces y simplemente tomar otro camino. Y después, si no hay que pelear”, aseguró Cazzu, subrayando su preferencia por priorizar la tranquilidad ante los conflictos interpersonales.

La cantante aseguró que la llegada de Inti marcó un cambio en sus prioridades y en su manera de enfrentar las dificultades. (RS)

La intérprete también reflexionó sobre el impacto de la maternidad en su forma de relacionarse con los demás y en su carrera profesional. El nacimiento de Inti marcó un cambio en sus prioridades y en su manera de enfrentar las dificultades. A pesar de las especulaciones, la rapera evitó entrar en polémicas, enfocándose en transmitir un mensaje de autonomía y autocuidado ante situaciones adversas.

“Para mí la existencia de Inti, es tener que conciliar con cosas que la Cazzu que no era mamá, no tenía por qué conciliar (...) Y cuando apareció ella me enseñó que hay cosas que no se pueden lidiar de esa manera (...) Soy más consciente de que estás construyendo una vida. Que tu propia existencia va a tener un resultado importante en la vida de tus hijos”, explicó Cazzu.