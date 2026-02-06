México

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

La lighstick anterior aún funcionará para ciertos conciertos hasta el 12 de junio

La comunidad ARMY se prepara para una etapa decisiva: tras meses de incertidumbre, BTS anunció el lanzamiento del BTS Official Light Stick Version 4, conocido popularmente como ARMY Bomb Ver. 4, justo antes de retomar actividades grupales y a semanas del inicio de la gira mundial “ARIRANG”.

El precio base es de 730 pesos mexicanos, más gastos de envío y aduana, mientras que la base CRADLE cuesta USD 17,88 y las decoraciones, USD 7,15 cada una.

El costo final puede oscilar entre 1.300 y 1.600 pesos mexicanos, dependiendo de los accesorios y las tasas de conversión.

¿Hasta cuando servirá la anterior ARMY Bomb?

La presentación de este nuevo dispositivo marca un cambio de reglas para los conciertos.

HYBE y BIGHIT MUSIC confirmaron que, a partir del 12 de junio de 2026, solo el ARMY Bomb Ver. 4 podrá sincronizarse con los efectos de iluminación en vivo, comenzando con el espectáculo de BTS en Busan.

Las versiones previas, incluida la MAP OF THE SOUL Special Edition, funcionarán únicamente hasta el 28 de mayo de 2026, permitiendo a los asistentes en Ciudad de México disfrutar de la experiencia colectiva hasta esa fecha.

Qué novedades tiene la ARMY Bomb

El ARMY Bomb no es solo un objeto de colección. Se trata de un elemento central en la experiencia en vivo, ya que permite que el público forme parte del espectáculo visual mediante la sincronización inalámbrica de luces.

Cada nueva edición ha incorporado avances técnicos, y en esta ocasión, la innovación se presenta en varias funciones: la sincronización avanzada mejora la precisión en los efectos de luz, el nuevo modo “Color Shaking” permite cambiar de color con solo agitar el dispositivo, y el accesorio CRADLE convierte la barra en lámpara de noche o luz ambiental.

Entre las novedades también destaca una aplicación exclusiva, que permite configurar efectos, consultar mapas de recintos y llevar el registro de conciertos asistidos, sin requerir conexión constante. HYBE y BIGHIT MUSIC no han anunciado cambios en los materiales ni en la duración de la batería respecto a la versión anterior.

La transición hacia la Ver. 4 ha generado opiniones encontradas entre los seguidores.

Algunos expresan preocupación por la necesidad de actualizar su dispositivo para mantener la experiencia completa, mientras que otros celebran la llegada de una nueva generación tecnológica.

¿En México será aceptable la anterior Army Bomb?

Los conciertos en Ciudad de México programados para mayo de 2026 serán los últimos en aceptar simultáneamente las versiones SE, Ver. 3 y Ver. 4, lo que otorga un margen de tranquilidad para quienes aún no han adquirido la última edición.

La venta oficial de la ARMY Bomb Ver. 4 inicia el 6 de febrero de 2026 a través de Weverse Shop.

El “océano morado” que caracteriza a los conciertos de BTS seguirá vigente durante la fase de transición. Sin embargo, las funciones más avanzadas, como la gama ampliada de colores y el “Color Shaking”, serán exclusivas de la Ver. 4.

Los Army Bomb se sincronizan
Los Army Bomb se sincronizan de manera automática durante el concierto de BTS, siempre y cuando sea original.

Las versiones anteriores mantendrán la sincronización básica hasta el corte definitivo en junio.

Levantar el lightstick en un concierto de K-pop, especialmente en los de BTS, es un símbolo de pertenencia y unión para la comunidad ARMY.

El retiro de la edición MAP OF THE SOUL Special Edition señala el fin de una etapa y la apertura de un ciclo renovado para los próximos shows del grupo.

