¿Tuvieron un encuentro romántico en vivo? Video de Adrián Di Monte y Nuja en “Apostarías por mí” desata controversia

(Captura: Apostarías por mí)

Adrián Di Monte y Nuja Amar desataron controversia en redes sociales tras protagonizar un supuesto encuentro romántico en “¿Apostarías por mí?".

Según reportaron internautas y fanáticos del reality show, la pareja habría tenido un encuentro en una casita de campaña que el actor improvisó en “la bodega” y se habría transmitido completamente en vivo en el 24/7.

El momento se viralizó en redes sociales y fue retomado por los panelistas.

(Captura: ¿Apostarías por mí?)

“Fue muy inteligente en hacer la carpita”, comentó Cecilia Galliano en la gala del programa.

“La de la iniciativa fue Nuja, empezó nalgueando, anda golosa y de moral distraída”, continuó Jorge Lozano, mientras que Lupillo Rivera lanzó una pregunta a sus compañeros: “¿Algún día no jugaron ustedes a las escondidas?”.

¿Qué dijeron los enamorados?

Al día siguiente, los participantes cuestionaron al matrimonio sobre cómo habían pasado la noche y ellos confesaron que tuvieron un poco de intimidad, pero no hicieron travesuras.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién es Nuja Amar?

Se trata de una empresaria de origen mexicano y libanés que ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales en semanas recientes, a raíz de su matrimonio con el actor Adrián Di Monte.

Alejada del medio artístico, su perfil público es limitado y la información sobre su vida personal resulta escasa.

En Instagram, cuenta con una comunidad de más de 20 mil seguidores. En esa plataforma publica momentos significativos de su vida privada y mensajes de apoyo dirigidos a Adrián Di Monte.

Se casaron en 2025. (IG: @nujitaamar)

El matrimonio entre Nuja Amar y Adrián Di Monte tuvo lugar en Estados Unidos, dos semanas antes del inicio de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Según relató el propio actor cubano en entrevista con Marie Claire Harp, acudieron a una corte con la intención de informarse sobre los trámites para el enlace civil, sin prever que terminarían casándose ese mismo día.

“Fuimos a la corte, pasamos a una oficina y nos sentamos los dos. Ella traía un traje de baño y yo unos shorts. La señorita nos dijo: ‘Se pueden casar ahorita si quieren’, ahí mismo firmamos. Fue muy bonito porque fue algo solo de los dos”, detalló Di Monte.

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano son panelistas de ‘¿Apostarías por mí?'. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Quiénes son los participantes de ¿Apostarías por mí?

Ellos son los participantes de la primera temporada del reality show:

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Breh Badassifier y Franco Tradardi

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano

David Leal y Gigi Ojeda

José Medina y Tiby Camacho

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

‘El Malito’ y Laisha

Mario y Brenda Bezares