México

Lilly Téllez pide explicación a Laura Itzel Castillo por salón de belleza: morenistas “filtraron” nombre de Andrea Chávez

La panista dijo sentirse harta de la “ falsa austeridad” de Morena

Guardar
Un salón de belleza instalado
Un salón de belleza instalado en el Senado de la República ha causado polémica. (Fotos: redes sociales)

La polémica sobre un salón de belleza alojado en el Senado de la República sigue generando criticas por partidos de oposición. Este 5 de febrero de 2026 la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, conocida como Lilly Téllez, publicó en su cuenta de X un mensaje acompañado de imágenes que corresponden a un documento presentado ante la mesa directiva del recinto legislativo, pidiendo mayor información sobre el tema.

Senadora del PAN señala a morenistas por filtración del nombre de Andrea Chávez

En su mensaje, la senadora del PAN señaló a las legisladoras de la Cámara Alta por ser, presuntamente, quienes filtraron el nombre de Andrea Chávez respecto al impulso para rehabilitar el salón de belleza:

Fueron senadoras de Morena quienes filtraron que la señorita Andrea Chávez impulsó rehabilitación del salón de belleza. Presenté documento a la presidente del Senado, con una serie de preguntas que debe responder a los mexicanos. Estamos hartos de su falsa austeridad”.

Lilly Téllez pide explicaciones a Laura Itzel Castillo

La senadora Lilly Téllez solicitó un informe detallado a Laura Itzel Castillo sobre el origen, operación y cierre del salón de belleza, la petición exige máxima claridad en torno al uso de recursos públicos y la congruencia con los principios de austeridad que la Cámara alta afirma defender.

La legisladora del blanquiazul formalizó su reclamo por escrito, enfatizando que cualquier opacidad en la gestión de espacios o contratos resulta inaceptable tratándose de una institución financiada con recursos de la ciudadanía.

La legisladora puntualizó que el Senado debe responder con transparencia, evitando ambigüedades y garantizando que la información sobre la asignación y uso de instalaciones sea pública y verificable. Téllez insistió en que toda decisión relacionada con el salón de belleza debe documentarse formalmente y sujetarse a revisión.

Ejes principales de la solicitud de Lilly Téllez

En el documento presentado, la senadora plantea preguntas desde posibles privilegios y falta de equidad en el acceso al salón, así como sobre la identificación de usuarios y la transparencia en la comunicación institucional, entre los principales puntos destacan:

  • Origen y legalidad del espacio: Se solicita la documentación que respalde la decisión de instalar el salón y el fundamento legal de la medida.
  • Operación y financiamiento: La senadora pide detalles sobre insumos adquiridos, gastos efectuados y la forma en que se cubrieron estos costos.
  • Acceso y posibles privilegios: Se requieren registros de usuarios y reglas claras sobre el uso del salón para descartar trato preferencial.
  • Clausura y reapertura: Se busca conocer las razones detrás del cierre definitivo y si existieron hechos similares en legislaturas anteriores.
  • Ética y mensaje público: Finalmente, se pregunta cómo se justifica la existencia de este espacio frente a la austeridad y qué señal se envía a la sociedad mexicana.

El cierre del salón, ocurrido tras la presión mediática sobre el tema, ha generado más interrogantes. Téllez recordó que previamente se había afirmado que el espacio era “nada fuera de lo normal” y que “todos (los senadores) tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”. Sin embargo, la clausura tras la presión pública llevó a la senadora a cuestionar lo que motivó el cambio de postura y quién asumirá responsabilidades administrativas.

Temas Relacionados

Lilly TéllezLaura Itzel CastilloSalón de BellezaAndrea ChávezMorenaPANmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Estos son los 10 nuevos participantes de LOL 8, el reto de Eugenio Derbez que ahora se juega en la selva

La nueva entrega del exitoso show pondrá a prueba el temple y la creatividad de los comediantes, quienes deberán sobrevivir entre bromas, alianzas y un ambiente completamente diferente al de ediciones anteriores

Estos son los 10 nuevos

Tras arresto de alcalde morenista de Tequila, Luisa María Alcalde afirma que el partido “no encubre ni protege a nadie”

Las declaraciones enfatizan que toda acusación con sustento debe analizarse y resolverse bajo las normas legales

Tras arresto de alcalde morenista

Enrique Guzmán explota con la prensa ante cuestionamientos sobre Frida Sofía, nieta que lo acusó de abuso

El cantante se molestó ante preguntas de los medios dirigidas a Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán explota con la

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Malik ofrecerá tres conciertos en el país como parte de su nueva gira, The Konnakol Tour

Zayn Malik regresará a México:

Cae tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela

El sujeto, identificado como Alfonso Baltazar “N”, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco, mientras que sus otros dos cómplices fueron abatidos el pasado 3 de febrero

Cae tercer implicado en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

PRI y PAN reaccionan a

PRI y PAN reaccionan a la captura del alcalde de Jalisco

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 nuevos

Estos son los 10 nuevos participantes de LOL 8, el reto de Eugenio Derbez que ahora se juega en la selva

Enrique Guzmán explota con la prensa ante cuestionamientos sobre Frida Sofía, nieta que lo acusó de abuso

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

DEPORTES

Christian Ebere será el nuevo

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja