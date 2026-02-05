Lilly Téllez pide explicación a Laura Itzel Castillo por salón de belleza: morenistas “filtraron” nombre de Andrea Chávez

Un salón de belleza instalado en el Senado de la República ha causado polémica. (Fotos: redes sociales)

La polémica sobre un salón de belleza alojado en el Senado de la República sigue generando criticas por partidos de oposición. Este 5 de febrero de 2026 la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, conocida como Lilly Téllez, publicó en su cuenta de X un mensaje acompañado de imágenes que corresponden a un documento presentado ante la mesa directiva del recinto legislativo, pidiendo mayor información sobre el tema.

Senadora del PAN señala a morenistas por filtración del nombre de Andrea Chávez

En su mensaje, la senadora del PAN señaló a las legisladoras de la Cámara Alta por ser, presuntamente, quienes filtraron el nombre de Andrea Chávez respecto al impulso para rehabilitar el salón de belleza:

“Fueron senadoras de Morena quienes filtraron que la señorita Andrea Chávez impulsó rehabilitación del salón de belleza. Presenté documento a la presidente del Senado, con una serie de preguntas que debe responder a los mexicanos. Estamos hartos de su falsa austeridad”.

Lilly Téllez pide explicaciones a Laura Itzel Castillo

La senadora Lilly Téllez solicitó un informe detallado a Laura Itzel Castillo sobre el origen, operación y cierre del salón de belleza, la petición exige máxima claridad en torno al uso de recursos públicos y la congruencia con los principios de austeridad que la Cámara alta afirma defender.

La legisladora del blanquiazul formalizó su reclamo por escrito, enfatizando que cualquier opacidad en la gestión de espacios o contratos resulta inaceptable tratándose de una institución financiada con recursos de la ciudadanía.

La legisladora puntualizó que el Senado debe responder con transparencia, evitando ambigüedades y garantizando que la información sobre la asignación y uso de instalaciones sea pública y verificable. Téllez insistió en que toda decisión relacionada con el salón de belleza debe documentarse formalmente y sujetarse a revisión.

Ejes principales de la solicitud de Lilly Téllez

En el documento presentado, la senadora plantea preguntas desde posibles privilegios y falta de equidad en el acceso al salón, así como sobre la identificación de usuarios y la transparencia en la comunicación institucional, entre los principales puntos destacan:

Origen y legalidad del espacio: Se solicita la documentación que respalde la decisión de instalar el salón y el fundamento legal de la medida.

Operación y financiamiento: La senadora pide detalles sobre insumos adquiridos, gastos efectuados y la forma en que se cubrieron estos costos.

Acceso y posibles privilegios: Se requieren registros de usuarios y reglas claras sobre el uso del salón para descartar trato preferencial.

Clausura y reapertura: Se busca conocer las razones detrás del cierre definitivo y si existieron hechos similares en legislaturas anteriores.

Ética y mensaje público: Finalmente, se pregunta cómo se justifica la existencia de este espacio frente a la austeridad y qué señal se envía a la sociedad mexicana.

El cierre del salón, ocurrido tras la presión mediática sobre el tema, ha generado más interrogantes. Téllez recordó que previamente se había afirmado que el espacio era “nada fuera de lo normal” y que “todos (los senadores) tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”. Sin embargo, la clausura tras la presión pública llevó a la senadora a cuestionar lo que motivó el cambio de postura y quién asumirá responsabilidades administrativas.