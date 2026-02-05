Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

La Monumental recibirá a Intocable nuevamente (Jovani Pérez)

El grupo Intocable anunció su Cultura Tour con dos presentaciones programadas en México durante mayo de 2026.

La primera fecha está fijada para el sábado 16 de mayo en la Plaza de Toros Monumental La México, ubicada en la Ciudad de México. La segunda presentación tendrá lugar el sábado 23 de mayo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, Jalisco.

La preventa de boletos para ambos conciertos se realizará a través de Banamex el 6 de febrero a partir de las 11:00 horas.

Posteriormente, la venta general comenzará el 7 de febrero, también a las 11:00 horas. Los precios de los boletos serán comunicados próximamente y la compra podrá efectuarse por medio de Ticketmaster.

Además, se ofrecerá la opción de adquirir entradas a 3 meses sin intereses utilizando tarjetas de crédito Banamex, siempre que la compra sea igual o superior a $3,000 MXN.

Las 10 imperdibles de grupo Intocable

Foto: Captura de pantalla - YouTube (Canal 22).

Estas son 10 canciones imperdibles de Intocable, seleccionadas por su popularidad e impacto en la música regional mexicana:

1. ¿Y Todo Para Qué?

2. Fuerte No Soy

3. Enséñame a Olvidarte

4. Eres Mi Droga

5. Soñador Eterno

6. Alguien Te Va a Hacer Llorar

7. Sueña

8. Un Desengaño

9. Perdedor

10. Eso Duele

Estas canciones forman parte del repertorio esencial del grupo y suelen figurar en sus conciertos y recopilaciones. Intocable fusiona el sonido norteño con elementos pop y balada, lo que les ha permitido conectar con audiencias de distintas generaciones.