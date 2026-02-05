México

Eurojazz 2026 en el Cenart: fechas confirmadas, horarios y conciertos sin costo

La edición número 29 de este encuentro musical tendrá lugar en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes

La vigésima novena edición del Eurojazz llenará las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes con conciertos gratuitos, artistas de Europa y México, y muchas actividades.

El Festival Eurojazz 2026 se perfila como una de las citas culturales más esperadas del año en la Ciudad de México. Cada año, el encuentro transforma las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes en un espacio abierto a la diversidad musical y el intercambio cultural, con acceso gratuito para todos los asistentes.

El regreso de este festival en primavera responde al entusiasmo y la demanda de miles de personas que han hecho del Eurojazz una tradición indispensable en la agenda capitalina.

El Eurojazz destaca por su ambiente festivo y familiar, su cartel internacional y la oportunidad de disfrutar de conciertos al aire libre en un entorno natural.

El Festival Eurojazz 2026 reunirá en marzo a miles de amantes del jazz en el Centro Nacional de las Artes de CDMX.

La edición número 29 está lista para recibir a públicos de todas las edades, ofreciendo una experiencia única que combina música de calidad, convivencia y cultura sin barreras económicas.

Fechas y horarios para la edición 2026

El Eurojazz 2026 se celebrará durante la primera quincena de marzo, con una organización que facilita la asistencia y la organización del público. Este formato busca que más personas puedan disfrutar de los conciertos y el ambiente del festival.

  • Fechas: Del 1 al 15 de marzo de 2026
  • Días: Sábados y domingos
  • Horarios: 13:00 y 17:00 horas
  • Sede: Áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (Av. Río Churubusco 79, Country Club, Coyoacán, CDMX)
  • Entrada: Gratuita, sin restricciones de edad
La edición número 29 del Eurojazz presentará conciertos al aire libre en un entorno natural, creando una experiencia única para los asistentes.

La combinación de conciertos diurnos, espacio abierto y gratuidad convierte al Eurojazz en un plan ideal para quienes desean explorar nuevas propuestas musicales sin preocuparse por el costo o la logística de acceso.

Artistas, países invitados y actividades complementarias

La propuesta del Eurojazz va más allá de los conciertos, integrando una oferta diversa que enriquece la experiencia de todos los asistentes. El festival es una ventana a la escena del jazz internacional y a la colaboración entre México y Europa.

  • Participantes: Músicos y agrupaciones de jazz de Europa y México.
  • Estilos: Desde jazz tradicional hasta fusiones contemporáneas y propuestas experimentales.
  • Países invitados: Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, España, Italia, Polonia, Hungría, Países Bajos, entre otros.
  • Actividades adicionales: Charlas, talleres, encuentros con artistas, exposiciones.
Presentación de Wojtek Mazolewski Quintet de Polonia en el 27 Festival Eurojazz 2024.

Esta diversidad artística y cultural contribuye a que cada edición del Eurojazz sea única, permitiendo al público descubrir proyectos y sonidos que enriquecen su panorama musical.

Recomendaciones para el público y ambiente del festival

El éxito del Eurojazz también depende de la experiencia y la comodidad de los asistentes. Las siguientes sugerencias pueden hacer que la visita sea aún más placentera y segura para todos los asistentes.

  • Llegar temprano para conseguir un buen lugar.
  • Llevar manta, tapete, banco plegable o petate para sentarse en el césped.
  • Usar gorra o sombrero, bloqueador solar y mantenerse hidratado.
  • Recuerda que no se permite el acceso con mascotas.
  • Consultar la cartelera y actividades en la página oficial del Cenart.
El 28 Festival Eurojazz 2025 conglomeró a más de 89 mil personas durante 5 días de conciertos.

El entorno relajado y seguro del Cenart favorece la convivencia, la apreciación musical y el descubrimiento de nuevos talentos. De esta manera, el Eurojazz 2026 invita a vivir una experiencia cultural donde la inclusión, la diversidad y la calidad musical son protagonistas.

