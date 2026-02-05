Empresa del salón de belleza del Senado vendió a otras dependencias y no tiene domicilio fiscal verificable

La empresa proveedora del salón de belleza del Senado figura en padrones oficiales con un domicilio fiscal sin actividad comercial visible. (Captura de pantalla de Google Maps/CUARTOSCURO)

Comercializadora Aureo, la empresa que abasteció de maquillaje y otros objetos al Senado para su salón de belleza tiene una extendida actividad comercial, que va desde papelería, alimento y productos de belleza, que le han permitido vender a otras dependencias públicas.

La empresa, cuyo titular según documentos públicos es Gustavo Nava Muñoz, aparece en los padrones de proveedores y facturas del Senado con el RFC NAMG9609182S6 y domicilio en Calle La Laguna No. 65, San Sebastián Atlalhapa, Tlaxcala, C.P. 90111.

(X/@Libro_negro_)

¿Cuáles son sus giros?

En 2024, la empresa fue seleccionada por el Senado para suministrar maquillaje, sprays fijadores, cepillos y otros insumos de belleza utilizados en el salón que operaba en el recinto legislativo, con un valor total de 194 mil 174 pesos con 72 centavos.

El mismo nombre comercial y RFC figuran en registros de compras en diversas dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Otro contrato para brindar servicio de cafetería en el Senado. (X/@Libro_negro_)

En los años 2023 y 2024, Comercializadora Aureo aparece en facturas y órdenes de pedido de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Secretaría de Salud y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por decir algunos.

Dio servicios de papelería, materiales de oficina, útiles escolares y servicios de alimentos para eventos especiales. Entre los productos vendidos figuran desde libros, papel, ligas, calculadoras y carpetas, hasta micas térmicas, folders y marcadores, así como insumos de cafetería, galletas y bebidas para actos oficiales.

(X/@NUBIXJOPLIN)

En una factura emitida en octubre de 2024 al Gobierno de Tlaxcala, el monto por materiales de oficina ascendió a 749 mil 908 pesos.

En 2024, Comercializadora Aureo también fue seleccionada por el Senado de la República para suministrar insumos de cafetería.

¿Y su domicilio fiscal?

El inmueble señalado como domicilio fiscal de Comercializadora Aureo corresponde a una vivienda particular en una zona residencial de Tlaxcala. Fotografías y mapas de Google muestran una construcción rodeada de predios baldíos, sin rótulos, bodegas, anuncios publicitarios ni infraestructura asociada a una empresa dedicada al comercio de cosméticos, papelería o alimentos.

(@jorgegogdl)

La dirección aparece en todas las facturas y contratos, independientemente del tipo de producto vendido. El correo electrónico y el teléfono de contacto también se repiten en múltiples facturas.

De igual forma, no hay información sobre Gustavo Nava Muñoz, más que una vieja cuenta de LinkdIn en donde no hay mayores datos. Sobre la empresa tampoco se halló página web o redes.

Sin respuesta pública

Hasta el momento, luego del escándalo del salón del belleza del Senado, ni Gustavo Nava Muñoz ni representantes de Comercializadora Aureo han emitido declaraciones públicas.