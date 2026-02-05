México

Empresa del salón de belleza del Senado vendió a otras dependencias y no tiene domicilio fiscal verificable

Comercializadora Aureo, la empresa que abasteció de maquillaje al Senado, ha vendido también papelería y alimentos

Guardar
La empresa proveedora del salón
La empresa proveedora del salón de belleza del Senado figura en padrones oficiales con un domicilio fiscal sin actividad comercial visible. (Captura de pantalla de Google Maps/CUARTOSCURO)

Comercializadora Aureo, la empresa que abasteció de maquillaje y otros objetos al Senado para su salón de belleza tiene una extendida actividad comercial, que va desde papelería, alimento y productos de belleza, que le han permitido vender a otras dependencias públicas.

La empresa, cuyo titular según documentos públicos es Gustavo Nava Muñoz, aparece en los padrones de proveedores y facturas del Senado con el RFC NAMG9609182S6 y domicilio en Calle La Laguna No. 65, San Sebastián Atlalhapa, Tlaxcala, C.P. 90111.

(X/@Libro_negro_)
(X/@Libro_negro_)

¿Cuáles son sus giros?

En 2024, la empresa fue seleccionada por el Senado para suministrar maquillaje, sprays fijadores, cepillos y otros insumos de belleza utilizados en el salón que operaba en el recinto legislativo, con un valor total de 194 mil 174 pesos con 72 centavos.

El mismo nombre comercial y RFC figuran en registros de compras en diversas dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Otro contrato para brindar servicio
Otro contrato para brindar servicio de cafetería en el Senado. (X/@Libro_negro_)

En los años 2023 y 2024, Comercializadora Aureo aparece en facturas y órdenes de pedido de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Secretaría de Salud y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por decir algunos.

Dio servicios de papelería, materiales de oficina, útiles escolares y servicios de alimentos para eventos especiales. Entre los productos vendidos figuran desde libros, papel, ligas, calculadoras y carpetas, hasta micas térmicas, folders y marcadores, así como insumos de cafetería, galletas y bebidas para actos oficiales.

(X/@NUBIXJOPLIN)
(X/@NUBIXJOPLIN)

En una factura emitida en octubre de 2024 al Gobierno de Tlaxcala, el monto por materiales de oficina ascendió a 749 mil 908 pesos.

En 2024, Comercializadora Aureo también fue seleccionada por el Senado de la República para suministrar insumos de cafetería.

¿Y su domicilio fiscal?

El inmueble señalado como domicilio fiscal de Comercializadora Aureo corresponde a una vivienda particular en una zona residencial de Tlaxcala. Fotografías y mapas de Google muestran una construcción rodeada de predios baldíos, sin rótulos, bodegas, anuncios publicitarios ni infraestructura asociada a una empresa dedicada al comercio de cosméticos, papelería o alimentos.

(@jorgegogdl)
(@jorgegogdl)

La dirección aparece en todas las facturas y contratos, independientemente del tipo de producto vendido. El correo electrónico y el teléfono de contacto también se repiten en múltiples facturas.

De igual forma, no hay información sobre Gustavo Nava Muñoz, más que una vieja cuenta de LinkdIn en donde no hay mayores datos. Sobre la empresa tampoco se halló página web o redes.

Sin respuesta pública

Hasta el momento, luego del escándalo del salón del belleza del Senado, ni Gustavo Nava Muñoz ni representantes de Comercializadora Aureo han emitido declaraciones públicas.

Temas Relacionados

SenadoSalón de bellezaGustavo Nava MuñozComercializadora AureoTlaxcalaPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Gusano barrenador infesta a ciervos rojos en Yucatán

Autoridades han alertado por la extensión del parásito en animales silvestres

Gusano barrenador infesta a ciervos

Jugo de tomate: receta fácil para reducir la presión alta y el colesterol

Esta bebida vegetal ofrece beneficios que impactan en el sistema circulatorio

Jugo de tomate: receta fácil

Cómo funciona el corazón y por qué es importante cuidar de él

Conocer el funcionamiento de los órganos del cuerpo es clave para tomar mejores decisiones a favor de la salud y el bienestar

Cómo funciona el corazón y

Módulos de vacunación contra el sarampión en el transporte público de CDMX: ubicación y horarios

Usuarios del transporte público en la CDMX pueden recibir la vacuna contra el sarampión en módulos ubicados en estaciones estratégicas de Metrobús, Tren Ligero, Mexibús y Mexicable

Módulos de vacunación contra el

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales: ¿cuánto gastó el Senado en su salón de belleza?

El espacio, que operaba en días de sesión y atendía a senadoras y personal, fue clausurado tras la difusión de un video

Maquillaje, sprays y cepillos profesionales:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viuda de Javier Valdez critica

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

ENTRETENIMIENTO

Nagibe Abudd asegura ser testigo

Nagibe Abudd asegura ser testigo de violencia de Imelda Tuñón hacia Julian Figueroa

Cazzu, Christian Nodal y los Aguilar no asistirán a Premio Lo Nuestro 2026

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos en

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso