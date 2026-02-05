El mago japonés que decidió cruzar el mundo en bicicleta y lleva 25 años pedaleando

Keiichi Iwasaki lleva recorriendo el mundo en bicicleta desde hace 25 años (Cortesía: Keiichi Iwasaki)

Un viaje a Australia mostró a Keiichi Iwasaki lo fascinante que era el mundo y a los 28 años dejó Japón para emprender un recorrido que lo ha llevado por el Everest, el océano Atlántico, Europa, Asia y América sin parar durante 25 años.

Nacido en 1972 en la prefectura de Gunma, a unos 100 km al noroeste de Tokio, Iwasaki trabajaba en el negocio de aires acondicionados de su padre, pero la inquietud por abandonar su país para conocer el mundo fue más fuerte.

“A los 21 años, visité a un compañero de la secundaria en Australia; fue mi primera vez en el extranjero y me impactó profundamente. Pensaba que fuera de Japón sólo cambiaba el idioma, pero descubrí que todo era distinto y me pareció fascinante. Trabajaba en la pequeña fábrica de mi padre, pero a los 28 años sentí que tenía que ver el mundo a toda costa, así que renuncié y emprendí mi viaje. Mi corazón siempre soñaba con conocer el mundo“, declaró a Infobae México.

Desde entonces, Keiichi no ha vuelto a Japón. Todo comenzó con una bicicleta sencilla, de unos 20 dólares, “Estaba convencido de que con voluntad se podía llegar a cualquier parte, así que partí sin dudarlo”. Actualmente lleva 25 años de hazañas como cruzar el Atlántico en un bote de remos o subir al Everest desde el nivel del mar.

Para cubrir sus gastos realiza en los lugares por donde pasa espectáculos de magia, que aprendió durante la secundaria mediante grabaciones de video, al no existir internet, para memorizar los trucos.

El aventurero japonés Keiichi Iwasaki saluda frente a la imponente Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, continuando su viaje de 25 años alrededor del mundo en bicicleta (Cortesía: Keiichi Iwasaki)

“Al empezar a viajar, me di cuenta de que necesitaba dinero. Pensé en cómo generar ingresos mientras viajaba y, estando en Nepal, probé hacer magia en la calle. Recibí algunas propinas y, desde entonces, presento mi espectáculo de magia en las calles de cada país que visito”.

De hecho, Keiichi apareció en el programa America’s Got Talent anunciando sus planes de cruzar el Atlántico con el dinero que obtendría ahí y aunque no ganó el concurso, sí logró que más gente supiera de su aventura.

El mago japonés compartió con Infobae México algunos de los momentos más destacados en este largo viaje.

P: ¿Con cuánto equipaje viaja y cómo cubre sus gastos de comida, alojamiento y salud?

R: Llevo unos 30 kg de equipaje en la bicicleta: ropa para todas las estaciones, tienda de campaña, saco de dormir y aislante. Suelo dormir en la tienda, aunque en ciudades grandes me quedo en hostales. Todos estos gastos los cubro con las propinas de mis shows de magia. En cuanto a la salud, afortunadamente no he tenido ninguna enfermedad grave en estos 25 años.

—¿Cuál ha sido la ruta más difícil hasta ahora?

—En bicicleta, lo más duro fue el Tíbet. Había pasos de montaña a más de 5 mil metros de altura. Cruzarlos pedalendo fue agotador: el aire es escaso, la temperatura es bajísima y no hay nadie alrededor.

Fuera de la bicicleta, lo más difícil fue escalar el Everest. Llegué a la cima en 2005 desde el lado de Nepal, y fue una experiencia extrema. Por encima de los 8 mil metros entras en la “zona de la muerte”, donde sobrevivir ya es un reto. La temperatura era de -30°C y, debido a la falta de oxígeno, tenía que usar máscara mientras caminaba toda la noche hacia la cumbre. El agotamiento fue inmenso.

— ¿Se ha sentido en situación de mucho peligro alguna vez?

— Es una buena pregunta. Nunca me han asaltado con pistola, pero en la India sufrí un robo con un cuchillo grande. Por suerte, no eran profesionales y no pasó a mayores. Sinceramente, me da más miedo la naturaleza. El Everest fue aterrador, y también cruzar el Atlántico a remo; cuando el mar se pone bravo, sientes un miedo real.

— ¿Cómo se prepara físicamente? ¿Cuántas horas pedalea al día?

— No hago un entrenamiento específico, pero después de 20 años mi cuerpo ya está acostumbrado. Pedaleo entre 8 y 10 horas diarias. Si el camino es plano, avanzo 100 km, pero con viento o malas condiciones bajo a 60 km. En las zonas planas de Veracruz, México, llegué a hacer más de 150 km en un día.

Iwasaki planea cruzar el Pacífico, si lo logra, volverá a Japón (Cortesía: Keiichi Iwasaki)

La aventura en el Atlántico y el Everest

Iwasaki coronó el Everest el 31 de mayo de 2005. “Al ver la montaña desde Nepal, me pregunté si yo podría subirla. Me dijeron que con entrenamiento era posible. Decidí que, si lo hacía, sería desde el nivel del mar (0 metros). Como Nepal no tiene costa, fui en bicicleta hasta el mar en la India y regresé pedaleando hacia la montaña. Llegué hasta Jiri (mil 900 m) en bici y de ahí caminé hasta el Campo Base (5 mil 300 m). Me uní a una expedición internacional y finalmente alcancé la cima. Fue uno de los momentos más memorables de estos 25 años".

Mientras pedaleaba de China con rumbo a Portugal, pensó en cruzar el Atlántico con su propia fuerza. Tras conocer a un hombre búlgaro que lo había logrado y lo aconsejó, zarpó desde Portugal en un bote de remos.

“Cargué comida para 3 meses para recorrer los 6 mil km hasta Sudamérica. Llevaba un filtro para desalinizar agua de mar, paneles solares para la radio, el radar y el GPS. Salí el 14 de enero de 2023, paré en las Islas Canarias y tras 78 días más llegué a Surinam. La soledad era inmensa sin internet, pero los animales marinos me daban ánimos. Al ver tierra firme, sentí un alivio enorme". relató.

Una vez llegado a Sudamérica, Iwasaki volvió a subirse a la bicicleta para pasar por Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Centroamérica, Guatemala. Llegó a México a mediados de enero de 2026 y su siguiente objetivo es llegar a Estados Unidos para intentar cruzar el Océano Pacífico a remo este año. “Si lo logro, regresaré a Japón por primera vez en 25 años”.