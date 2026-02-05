El inicio de 2026 registra el menor nivel de homicidios en México desde hace 8 años

Enero de 2026 registró el menor número de homicidios desde que existen registros diarios en México, de acuerdo con cifras preliminares. (Foto cortesía PNC)

El inicio de 2026 marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia letal en México, al registrar el nivel más bajo de homicidios desde que existen registros diarios en el país. De acuerdo con datos preliminares de las fiscalías estatales y dependencias federales, en enero se contabilizaron mil 468 asesinatos, lo que representa un promedio diario de 47,3 víctimas. Esta cifra establece un nuevo mínimo mensual y sugiere una transformación en la tendencia nacional de seguridad, tras varios años de registros elevados.

En años recientes, la curva descendente de homicidios se consolidó, según cifras oficiales. El promedio diario nacional, que durante 2023 y buena parte de 2024 se mantenía entre 70 y casi 80 homicidios, experimentó un descenso gradual en los últimos meses, ubicándose ahora por debajo de 50 asesinatos diarios. De este modo, enero de 2026 superó los registros previos de reducción observados hacia el cierre de 2025, cuando octubre cerró con mil 553 víctimas, noviembre con mil 503 y diciembre también con mil 503, aunque con promedios diarios algo superiores a los actuales.

El informe de seguridad destaca que la tendencia descendente se acentuó a partir de mediados de 2024. Este proceso se profundizó durante 2025, hasta alcanzar el récord actual al comienzo de 2026. En la comparación interanual, el retroceso es significativo: en enero de 2024 se registraron 2 mil 127 víctimas de homicidio doloso —un promedio de 68,6 diarios— y en enero de 2025, 2 mil 37 víctimas y 65,7 asesinatos diarios. Así, la reducción es de 659 homicidios respecto de 2024, equivalente a una baja cercana al 31 %, y de 569 víctimas menos frente a 2025, lo que implica un descenso aproximado del 28 %.

Fuentes de seguridad consultadas por Milenio atribuyen parte de este descenso a la estrategia federal, basada en el despliegue constante de personal del Ejército, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además del apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), enfocados en debilitar operativamente a los grupos criminales mediante la captura de sus principales líderes.

El gobierno federal atribuye la reducción de homicidios a la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Marina y autoridades civiles. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En conferencias recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha afirmado que la disminución de homicidios no solo responde a una coyuntura, sino a una consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada desde finales de 2024. Sheinbaum subrayó que "el promedio diario de asesinatos ha descendido cerca de 40 % desde que asumí el cargo en octubre de 2024, lo que se traduce en 34 homicidios menos por día y niveles no vistos desde 2016“, según cifras presentadas por el Ejecutivo.

La mandataria destacó que la clave radica en la coordinación entre fuerzas federales, autoridades locales y los organismos de procuración de justicia, fuertemente apoyada en la investigación, inteligencia y cooperación institucional. Sin embargo, Sheinbaum reconoció que todavía existen entidades prioritarias donde se concentra una proporción significativa de los asesinatos. Alertó sobre la importancia de mantener la tendencia descendente mes a mes, junto con el desafío de replicar estos resultados en aquellos territorios con índices elevados de violencia.