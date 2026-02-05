México

Ftalatos: el compuesto químico cuestionado por afectar hormonas y estar presente en objetos de uso diario

Un simple cambio en la rutina de belleza puede ayudar a proteger la función tiroidea

La Secretaría de Salud recomendó
La Secretaría de Salud recomendó las zonas donde debe colocarse el perfume (Gemini)

Presentes en perfumes, plásticos, envases y hasta productos de uso médico, los ftalatos son compuestos químicos que generan preocupación entre expertos por su posible impacto en la salud hormonal.

Aunque suelen pasar desapercibidos, estos aditivos se encuentran en numerosos objetos y materiales del día a día.

Su capacidad para alterar el equilibrio endocrino y su amplia presencia en el entorno han motivado investigaciones y advertencias por parte de autoridades sanitarias. ¿Qué riesgos implican y por qué conviene conocerlos?

Su presencia en los perfumes

Este compuesto recientemente dio de qué hablar debido a que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informó que no debe rociarse perfume en el área del cuello, pues esta zona corporal presenta características que la hacen vulnerable a la absorción de ciertos componentes químicos presentes en los perfumes.

El cuello se sitúa directamente sobre la glándula tiroides y posee una piel más delgada en comparación con otras zonas del cuerpo.

Esta condición facilita la penetración de sustancias que pueden resultar perjudiciales si la exposición es constante.

Según la campaña de Sedesa en redes sociales, algunas fragancias contienen ftalatos, compuestos asociados con posibles alteraciones en la señalización hormonal.

La exposición frecuente a estos químicos incrementa el riesgo de que interfieran con el funcionamiento normal de la tiroides.

La recomendación de la dependencia es clara: “Nunca apliques el perfume directo en el cuello”, ya que los efectos pueden acumularse con el uso diario.

¿Qué son los Ftalatos?

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) define los ftalatos como una familia de compuestos químicos sintéticos con múltiples aplicaciones, tanto en productos de consumo como industriales.

Estos compuestos se emplean principalmente como plastificantes para conferir mayor flexibilidad y durabilidad a materiales plásticos como el PVC.

Dos científicas trabajan en un
Dos científicas trabajan en un laboratorio moderno en París, con la Torre Eiffel visible al fondo. Analizan productos cosméticos, incluidos lápiz labial y perfume, asegurando la eliminación de sustancias químicas como los PFAS. Gráficas digitales muestran resultados de contaminación y avances en la formulación de productos más seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ECHA señala que existen diferentes tipos de ftalatos y que algunos de ellos pueden generar riesgos para la salud, ya que pueden interferir con los sistemas hormonales y provocar alergias. El uso de ciertos ftalatos está regulado en Europa y en otros países debido a los riesgos identificados.

¿Dónde se encuentran los ftalatos?

Los ftalatos se utilizan de forma predominante como plastificantes, pero también están presentes en:

  • adhesivos
  • selladores
  • pinturas
  • materiales de caucho
  • cables
  • suelos
  • envases
  • materiales en contacto con alimentos
  • dispositivos médicos
  • equipos deportivos

Debido a su amplio uso, estas sustancias se detectan en numerosos objetos y ambientes cotidianos. La exposición puede producirse a través de la piel, los alimentos o el aire, ya que los ftalatos no se encuentran químicamente unidos a los materiales y pueden liberarse con facilidad.

¿Dónde es más seguro colocar el perfume?

El mensaje difundido por SEDESA enfatiza que cambiar el lugar donde se aplica el perfume constituye una decisión sencilla que contribuye a la salud.

La sugerencia es optar por la ropa o las muñecas, zonas que presentan menor riesgo de absorción y no se encuentran en contacto directo con la tiroides.

