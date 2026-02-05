Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

La piel fina y vascularizada del cuello facilita la absorción de ftalatos, aumentando la exposición a disruptores hormonales según autoridades sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es común ponerse loción o perfume en el cuello para mejorar su absorción, no deberías hacerlo, según la Endocrine Society y el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS, por sus siglas en inglés)

Diversas autoridades en salud y endocrinología advierten sobre el riesgo de aplicar perfume directamente en el cuello, especialmente por su proximidad a la glándula tiroides y la delgadez de la piel en esa zona.

La piel del cuello facilita la absorción de sustancias químicas presentes en fragancias comerciales, entre las que destacan los ftalatos, compuestos asociados a la alteración del sistema endocrino.

La exposición crónica a ftalatos a través del perfume puede afectar la reproducción, el desarrollo fetal y provocar cambios metabólicos (X/@SSaludCdMx)

“Pequeños hábitos diarios también cuentan.La zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides y, con el uso constante, reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia.

No se trata de miedo ni de prohibiciones, sino de tomar decisiones más conscientes en lo cotidiano. Cambiar el lugar donde aplicas tu perfume es un ejemplo simple”, indica la Secretaría de Salud.

¿Qué son los ftalatos?

Los ftalatos, utilizados para fijar fragancias y aumentar la durabilidad de los perfumes, pueden interferir con la señalización hormonal.

La exposición crónica a estos compuestos se asocia a riesgos para la función tiroidea, la reproducción, el desarrollo fetal y alteraciones metabólicas.

¿Cuál es el riesgo de echarse perfume en el cuello?

Según la Endocrine Society y el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS, por sus siglas en inglés), los ftalatos pueden actuar como disruptores hormonales, mimetizando o bloqueando la acción de las hormonas naturales y alterando sus niveles en sangre, incluso en dosis bajas.

Esto es especialmente relevante en áreas como el cuello, donde la piel fina y vascularizada incrementa la absorción directa hacia tejidos sensibles como la tiroides.

La CDC y la Endocrine Society señalan que la exposición a ftalatos y otros disruptores hormonales puede producir efectos acumulativos, ya que estos compuestos se encuentran en múltiples productos de uso diario, incluyendo cosméticos y perfumes.

Además, en estudios apoyados por el NIEHS, se observó que la exposición continuada a ftalatos durante el embarazo y la adolescencia puede asociarse a alteraciones en el desarrollo puberal y en la función tiroidea.

Por estas razones, especialistas recomiendan no aplicar perfume de forma directa sobre el cuello, sino preferir su en zonas menos sensibles como las muñecas.

Esta práctica reduce la absorción cutánea de sustancias potencialmente disruptoras y minimiza el riesgo para la salud endocrina.

Otros riesgos dermatológicos

Dermatólogos advierten que la piel del cuello es particularmente fina y más propensa a la irritación, alergias y manchas oscuras tras el contacto repetido con fragancias que contienen alcohol, aceites esenciales y compuestos fotosensibilizantes.

Diversas apariencias de cuellos, mostrando su importancia en la estética, la postura y la expresión corporal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anatomía del cuello lo convierte en una de las áreas más reactivas del cuerpo frente a los químicos presentes en perfumes comerciales, los cuales pueden provocar enrojecimiento, picazón, erupciones y alteraciones pigmentarias.

Además, detalló que ingredientes como ciertos aceites cítricos o florales pueden potenciar la sensibilidad al sol, favoreciendo la aparición de manchas oscuras difíciles de eliminar.