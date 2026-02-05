México

Cómo usar bicarbonato de sodio para exfoliar codos, rodillas y otras zonas resecas

Descubre cómo un ingrediente cotidiano puede transformar las zonas ásperas y devolverles su suavidad al tacto

Una sencilla mezcla puede revitalizar las áreas secas y mejorar la sensación de tu piel en pocos pasos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un aliado habitual en rutinas de cuidado personal gracias a su capacidad para actuar como exfoliante natural.

Su textura fina y sus propiedades limpiadoras permiten retirar células muertas y suavizar áreas del cuerpo propensas a la resequedad, como codos, rodillas y talones.

De uso sencillo y económico, este ingrediente presente en la mayoría de los hogares ofrece una alternativa accesible para mejorar la apariencia y la textura de la piel en zonas que suelen requerir un cuidado especial.

La textura fina de este polvo doméstico ofrece una alternativa para quienes buscan suavidad sin complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el bicarbonato de sodio ayuda a exfoliar zonas resecas del cuerpo

El bicarbonato de sodio ayuda a exfoliar zonas resecas del cuerpo debido a su textura fina y ligeramente abrasiva, que facilita la eliminación de células muertas acumuladas en la superficie de la piel.

Al frotarse suavemente, actúa como un agente físico que desprende las impurezas y residuos, dejando la piel más suave y uniforme.

Además, el bicarbonato tiene un pH alcalino, lo que puede contribuir a neutralizar el exceso de acidez en la piel, de acuerdo con información del Medical News Today.

Por esta razón, su uso moderado puede ayudar a limpiar la superficie cutánea y mejorar la apariencia de áreas ásperas como codos, rodillas y tobillos.

El bicarbonato de sodio funciona como exfoliante natural para eliminar células muertas en codos, rodillas y tobillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar bicarbonato de sodio para exfoliar codos, rodillas, tobillos y otras zonas resecas del cuerpo

El bicarbonato de sodio es un ingrediente común en el hogar que se utiliza como exfoliante natural para eliminar células muertas de la piel, especialmente en zonas resecas como codos, rodillas y tobillos.

Su textura fina ayuda a suavizar la piel sin causar daños significativos cuando se emplea correctamente.

Ingredientes:

  • 1 a 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • Agua (cantidad suficiente para formar una pasta).
  • Opcional: unas gotas de aceite de oliva o aceite de coco para mayor hidratación.

Instrucciones:

  1. Mezcla el bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una pasta espesa.
  2. Aplica la pasta sobre la zona reseca (codos, rodillas, tobillos u otra área).
  3. Realiza un suave masaje en movimientos circulares durante uno o dos minutos.
  4. Enjuaga con agua tibia y seca la piel con una toalla suave.
  5. Aplica una crema hidratante o aceite natural para mantener la piel suave.

Recomendaciones

  • Realiza la exfoliación una o dos veces por semana.
  • Evita aplicar sobre piel irritada, lesionada o con heridas.
  • Haz una prueba en una pequeña área antes de usar para descartar reacciones alérgicas o irritación.
La textura fina del bicarbonato de sodio ayuda a suavizar áreas resecas de la piel sin causar daños si se aplica correctamente. (Bekia Belleza)

Es importante mencionar que un uso excesivo puede provocar irritación o resequedad adicional, ya que el bicarbonato puede alterar el pH natural de la piel. Si se presenta enrojecimiento o molestia, suspende el uso y consulta a un dermatólogo.

