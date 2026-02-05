México

Analiza Congreso capitalino la posibilidad de crear escudo y bandera oficial de la CDMX

La propuesta busca fomentar la diversidad e identidad cultural de la capital mexicana con la participación interinstitucional y de la población


La diputada Miriam Saldaña propuso
La diputada Miriam Saldaña propuso crear un escudo y bandera propios de la CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó recientemente una propuesta para impulsar un proceso institucional, plural y participativo orientado a la creación del escudo oficial y la bandera de la capital del país, con el objetivo de fortalecer la identidad colectiva y consolidar símbolos propios con sustento histórico y legitimidad social.

La iniciativa deriva de un Punto de Acuerdo registrado por la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Partido del Trabajo (PT), durante la sesión del 21 de enero de la Comisión Permanente. En dicho planteamiento, la legisladora hizo un llamado a las secretarías de Gobierno, de Cultura de la Ciudad de México y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, para que participen de manera coordinada en la construcción de este proceso.

En el documento presentado, la diputada reconoce la profunda raíz histórica, cultural y política de la Ciudad de México, cuyo origen se remonta a la fundación de México-Tenochtitlan en 1325.

La diputada Miriam Saldaña del
La diputada Miriam Saldaña del PT presentó su propuesta ante el Congreso capitalino. Foto: (Congreso CDMX)

Asimismo, destaca la evolución de la capital a lo largo de distintas etapas históricas, como el periodo colonial, la Independencia, la Reforma y la Revolución, hasta su consolidación como entidad federativa autónoma, con la promulgación de su Constitución local en 2017.

Saldaña Cháirez subraya que los símbolos oficiales desempeñan un papel fundamental en la construcción de la identidad colectiva, la cohesión social, la educación cívica y la representación institucional. En ese sentido, considera que la Ciudad de México cuenta con los elementos históricos, culturales y sociales necesarios para definir y consolidar distintivos propios que reflejen su carácter plural, diverso y democrático.

La propuesta también hace referencia al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2024, el cual establece la necesidad de contar con instrumentos que orienten acciones institucionales para impulsar la memoria histórica, la cultura cívica y la apropiación social de la historia capitalina. Bajo este marco, el proceso para definir el escudo y la bandera se concibe como una herramienta pedagógica y de participación ciudadana.

El Congreso analizará la propuesta
El Congreso analizará la propuesta para dar luz verde a la posibilidad de crear el propio escudo y bandera de la Ciudad de México. Foto: (iStock)

De acuerdo con el planteamiento, el objetivo es que la construcción de estos símbolos no sea una decisión unilateral, sino el resultado de un ejercicio incluyente y participativo, que involucre a especialistas, instituciones educativas, organizaciones culturales y a la ciudadanía en general, garantizando así su legitimidad y reconocimiento social.

La diputada petista señala que este proceso podría traducirse en un legado institucional de largo plazo, capaz de fortalecer el sentido de pertenencia de las y los habitantes de la Ciudad de México. Además, permitiría reafirmar su identidad como capital de la República, así como su papel de referente histórico, político y cultural a nivel nacional e internacional.

La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, instancia que se encargará de su análisis y eventual dictamen, con miras a definir los pasos a seguir para la posible creación de los símbolos oficiales de la Ciudad de México.

