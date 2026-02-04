México

Tequila y murciélagos: el secreto natural detrás de la bebida mexicana

Lejos de los mitos sobre estos mamíferos alados, su papel en los ecosistemas se ve reflejado en una de las bebidas más tradicionales de México

El tequila tiene héroes secretos:
El tequila tiene héroes secretos: los murciélagos que polinizan los agaves. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El tequila es una de las bebidas que suelen protagonizar las fiestas mexicanas, pero en este tradicional producto destaca la estrecha relación con la biodiversidad y la conservación ecológica. Desde 2006, la Unesco reconoce los paisajes agaveros de Jalisco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, destacando la riqueza cultural y natural que rodea a esta bebida prehispánica.

El tequila tiene sus raíces en la fermentación del jugo del agave realizada por los pueblos mesoamericanos, y su técnica de destilación, introducida tras la llegada de los españoles, ha perdurado por más de 500 años. Sin embargo, detrás de su historia y sabor se encuentra un actor inesperado: el murciélago.

De acuerdo con UNAM Global, los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Antonio Medellín Legorreta y Luis Enrique Eguiarte Fruns, del Instituto de Ecología, han demostrado que tres especies de murciélagos son esenciales para la polinización del Agave tequilana, el principal ingrediente del tequila

Un mamífero que juega un
Un mamífero que juega un papel importante en la producción del tequila. Foto: (Enciclovida)

Gracias a su actividad nocturna, estos mamíferos recorren hasta 100 kilómetros para alimentarse de las flores de agave, transportando polen y permitiendo la producción de semillas viables. Esto, a su vez, restaura la diversidad genética del agave, haciéndolo más resistente a enfermedades y mejor preparado frente al cambio climático.

Medellín Legorreta explica que, al permitir la floración de un porcentaje de los agaves —aproximadamente el cinco por ciento— se puede recuperar la diversidad genética en una o dos generaciones.

Esta iniciativa ha dado origen al concepto de tequila “Bat Friendly”, producido en colaboración con algunos industriales que permiten la polinización natural de los agaves por los murciélagos. Desde 2016, se han lanzado al mercado más de 300 mil botellas bajo este distintivo, combinando sostenibilidad, conservación y tradición.

La importancia de esta estrategia se refleja en la conservación de los murciélagos magueyeros (Leptonycteris yerbabuenae), cuya población ha disminuido debido a la destrucción de su hábitat y la pérdida de fuentes de alimento. Al mismo tiempo, se protege la productividad del Agave tequilana, que hoy enfrenta desafíos por la clonación de plantaciones industriales y la baja variación genética, lo que las hace vulnerables a hongos y bacterias.

Tequila sostenible: la polinización de
Tequila sostenible: la polinización de murciélagos fortalece los agaves. (Secretaría de Turismo de México)

De acuerdo con Eguiarte Fruns, los campos de agave azul en Jalisco impresionan por su extensión, pero representan un riesgo si no se integra la polinización natural en su manejo. La investigación genética realizada sobre plantaciones “Bat Friendly” confirma que las plantas presentan niveles más altos de variación genética, cumpliendo con el objetivo de fortalecer la resiliencia de los agaves frente a enfermedades y al cambio climático.

Este modelo de conservación ganó reconocimiento en la 13 Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad en Cancún, donde se presentó como un ejemplo de cómo la investigación científica, la industria y la conservación pueden integrarse para un beneficio mutuo: murciélagos, agaves y tequila forman un círculo virtuoso que protege la biodiversidad y garantiza la continuidad de una de las bebidas más emblemáticas de México.

La próxima vez que se disfrute una copa de tequila, vale la pena recordar que detrás de su sabor se encuentra el trabajo incansable de los murciélagos, guardianes silenciosos de los agaves y del equilibrio ecológico que hace posible esta tradición mexicana.

Sismo de 4.0 de magnitud

“La Narcomami” y “El Ingeniero”

Caldo de pescado: Cómo prepararlo

Diputada de MC propone protocolo

Asesinan a “El Curro”, líder
“La Narcomami” y “El Ingeniero”

Ángela Aguilar deja de seguir

Real Betis busca al niño

