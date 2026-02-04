México

Sheinbaum afirma que bajó la violencia en Sinaloa que ocasionó la captura de ‘El Mayo’, reitera falta de claridad en su detención

La presidenta informó que el secretario de Seguridad visitó hoy Sinaloa para revisar los avances en el combate a la inseguridad

Sheinbaum reiteró la falta de
Sheinbaum reiteró la falta de claridad en la detención de 'El Mayo' en EEUU. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se ha disminuido la violencia en Sinaloa, afirmando que esta es ocasionada por la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y ‘Los Mayos’ tras la detención del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, en julio del 2024.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre la persistencia de la violencia en el estado, a lo que respondió a se ha disminuido el número de homicidios, señalando que fue ocasionada por la pugna interna entre ambos grupos delictivos.

Asimismo, reiteró la falta de claridad en la detención de ‘El Mayo’ Zambada por parte de las autoridades de Estados Unidos, luego de que el capo fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Esto último, generó diversas controversias en el último año del gobierno de expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la negativa de Estados Unidos para compartir los detalles sobre cómo ocurrió el traslado del capo desde Sinaloa hacia Texas, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses.

“Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial, provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue, eso provocó una pugna interna", dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo aseguró que su administración busca evitar que la confrontación entre ambos cárteles afecte a los civiles, sin que haya una intervención militar, aseverando que “eso ya se probó” durante el sexenio de Felipe Calderón, acusando que dicha medida “generó mucha más violencia”.

Mencionó que para ello, las autoridades trabajan en la detención de los presuntos delincuentes “en el marco de la ley” y que a esto se suma la estrategia de atención a las causas, que consiste en implementar diversas acciones para que lo jóvenes no se integren a los grupos de crimen organizado.

“¿Qué hacemos nosotros? Buscar, evitar afectación a los civiles a la gente, nuestra política no es el enfrentamiento militar por que eso ya se probó en México del 2006 al 2012 y lo que se generó “fue mucha más violencia”.

“Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales, para poder detener a un presunto delincuente tiene que haber una carpeta de investigación y su detención y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil, esta es la estrategia”, puntualizó.

Un periodista de la BBC cuestionó a la mandataria, quien aseguró que se encuentra en la entidad García Harfuch, analizando temas de seguridad. (Presidencia)

Omar García Harfuch visita Sinaloa

La presidenta informó que hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajó hoy a Sinaloa para supervisar los avances en la estrategia contra la violencia en el estado.

“Hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa justamente, Omar García Harfuch esta allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer”, detalló.

Sheinbaum recalcó que su gobierno ha logrado que un decremento en el número de homicidios en Sinaloa durante los últimos meses, agregando que también se ha disminuido la cantidad de droga que se produce en el país y se han desmantelado “muchos laboratorios”.

“Hemos logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa”, concluyó.

Claudia SheinbaumIsmael ZambadaEl Mayo ZambadaSinaloaLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

