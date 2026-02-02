Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

Claudia Sheinbaum afirma que le escribió al Primer Ministro de Corea para que BTS tenga más fechas en México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La expectativa por los conciertos de BTS en México escaló a un plano diplomático y legal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de Corea del Sur ya respondió a la solicitud que ella misma envió para que el grupo de K-pop considere abrir más fechas en el país, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por presuntas irregularidades en la venta de boletos a través de Ticketmaster.

La lucha del Army contra la reventa

El contexto es claro: BTS anunció tres conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte del tour ARIRANG.

Las entradas se agotaron en tiempo récord, lo que provocó inconformidad entre miles de integrantes del Army, quienes denunciaron fallas en la plataforma, cargos irregulares y falta de claridad en el proceso de compra. Las quejas derivaron en una denuncia colectiva ante Profeco.

Ante la presión social y la magnitud del fenómeno, Sheinbaum envió una carta al Gobierno de Corea del Sur para solicitar la posibilidad de más presentaciones del grupo en territorio mexicano. Este lunes, durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, la mandataria dio a conocer la respuesta oficial.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, expresó Sheinbaum.

La presidenta añadió con cautela: “Esperemos que sean buenas noticias”.

El movimiento organizado por el ARMY llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum / Facebook)

La respuesta, firmada por el presidente Lee Jae-myung, no confirma nuevas fechas, pero sí reconoce el interés del público mexicano y abre un canal de diálogo con la empresa responsable del grupo, lo que mantiene viva la expectativa entre los fans.

Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

En paralelo, el caso avanzó en el ámbito legal. Profeco confirmó que inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, derivado de la venta de boletos para los conciertos de BTS. El titular del organismo, Iván Escalante, informó que la empresa enfrenta una posible multa superior a los cinco millones de pesos.

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, ya que este plazo concluye el 12 de febrero”, señaló durante la mañanera del pueblo.

El funcionario también detalló que Profeco notificó a plataformas de reventa que operan fuera del país. “Ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas: Viagogo, Stubhub y Helloticket con sedes en Estados Unidos, Suiza y España respectivamente”, explicó.

Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que la empresa enfrenta una posible multa superior a los cinco millones de pesos.

Escalante advirtió que estas empresas deberán ajustarse a la legislación mexicana. “Se deben ajustar a la relación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras, por lo que de no haber respuesta se iniciarán acciones legales y administrativas incluyendo procedimientos por infracciones a la ley así como posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México”, afirmó.

Como parte de las medidas estructurales, Profeco trabaja en nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos y espectáculos masivos. “Se trabaja en coordinación con la agencia de transformación digital y telecomunicaciones, por lo que en las próximas semanas se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el cumplimiento de estos lineamientos”, apuntó.

Mientras el Army espera noticias sobre posibles nuevas fechas de BTS, el caso ya marcó un precedente en la industria del entretenimiento.