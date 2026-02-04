México

México y EEUU desarrollan plan de acción sobre minerales críticos

Durante 60 días coordinarán políticas destinadas a mitigar vulnerabilidades

Jamieson Greer, Representante de Comercio
Jamieson Greer, Representante de Comercio de EEUU REUTERS

Estados Unidos y México dieron a conocer el miércoles un plan de 60 días para desarrollar políticas comerciales coordinadas sobre minerales críticos destinadas a mitigar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro, lo que incluye posibles precios mínimos para las importaciones de algunos minerales.

El plan, que no menciona a China y su dominio sobre el procesamiento de muchos de estos minerales, insta a ambos países a consultar sobre la inclusión de precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos.

Por otra parte, el vicepresidente JD Vance dio a conocer el miércoles planes para reunir a los aliados en un bloque comercial preferencial para minerales críticos, a medida que Washington intensifica sus esfuerzos para reforzar las cadenas de suministro esenciales para la fabricación de tecnología avanzada.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el plan entre Estados Unidos y México subraya el compromiso compartido de ambos países de abordar las distorsiones del mercado mundial que han dejado a las cadenas de suministro norteamericanas vulnerables a las interrupciones.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de
FOTO DE ARCHIVO: Vista de una mina de litio en Yichun, provincia de Jiangxi, China, 30 de marzo de 2023. REUTERS/Personal/Foto de archivo

“Es imperativo corregir estas vulnerabilidades, ya que los minerales críticos son activos estratégicos indispensables para las economías industriales modernas e innovadoras, y las cadenas de suministro diversas, resilientes y basadas en el mercado son esenciales para nuestra seguridad económica y nacional”, agregó.

El anuncio se hace meses antes de la revisión obligatoria del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o TMEC. No se mencionó a Canadá en el comunicado de prensa del USTR ni en el plan de acción conjunto.

La USTR dijo que el acuerdo con México era el primero de este tipo, pero señaló que estaba trabajando para desarrollar políticas comerciales coordinadas para los minerales críticos y acuerdos plurilaterales vinculantes con otros socios comerciales.

Estados Unidos y México acordaron identificar proyectos específicos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales críticos en ambos países y en otros países, pero no dieron más detalles.

El plan establece que los funcionarios estadounidenses y mexicanos consultarán sobre los precios mínimos y cómo podrían incorporarse a un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos, así como otras disposiciones que puedan ser necesarias.

Imagen de archivo. Trabajadores en
Imagen de archivo. Trabajadores en la línea de producción de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos (EV) en una fábrica en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, 28 de agosto de 2018. REUTERS/Stringer ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO . SALIDA DE CHINA./Foto de archivo

¿Qué son los minerales críticos?

Los minerales críticos son aquellos elementos o materiales considerados esenciales para la economía, la seguridad nacional o el desarrollo tecnológico, cuyo suministro se percibe como vulnerable a interrupciones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se clasifican como críticos aquellos minerales que cumplen una función esencial en la economía y cuya cadena de suministro enfrenta riesgos significativos de interrupción.

La lista de minerales críticos se actualiza periódicamente y varía según el país o región, pero suele incluir elementos como litio, cobalto, níquel, cobre, grafito, tierras raras, aluminio, manganeso y silicio, entre otros. Estos minerales resultan fundamentales para la fabricación de baterías, turbinas eólicas, paneles solares, semiconductores y dispositivos electrónicos avanzados.

La concentración geográfica de los yacimientos de minerales críticos aumenta la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Por ejemplo, China concentra la mayor capacidad mundial de procesamiento de tierras raras, lo que genera preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea sobre la seguridad del abastecimiento.

Las estrategias para reducir la dependencia incluyen la diversificación de fuentes, el desarrollo de tecnologías de reciclaje, la investigación de materiales alternativos y la cooperación internacional.

