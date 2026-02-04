México

Mazatlán contará con más de tres mil elementos para reforzar el Carnaval 2026

Las autoridades informaron que se contará con un grupo especializado en la desactivación de artefactos explosivos y sistemas antidrones

Elementos presentes durante el banderazo
Elementos presentes durante el banderazo de acciones preventivas en Mazatlán. ( SSP Sinaloa)

Autoridades estatales confirmaron este martes 3 de febrero que el Carnaval de Mazatlán 2026 contará con más de tres mil elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de gobierno para garantizar el desarrollo de la celebración.

Además, se reveló que la tradicional jornada, la cual se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, contará con el reforzamiento mediante unidades especializadas para la localización y desactivación de explosivos.

Los pormenores de la operación fueron revelados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) tras una reunión llevada a cabo en el C4i de Mazatlán.

Según reportes oficiales, el encuentro tuvo como objetivo principal afinar la coordinación entre instancias federales, estatales y locales, con miras a garantizar un entorno seguro tanto para habitantes como para visitantes.

Además, esta misma tarde, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, dieron el banderazo inicial a las acciones preventivas para e Carnaval de Mazatlán 2026.

Detalles del “Plan de Seguridad Carnaval de Mazatlán 2026” y despliegue de personal

El “Plan de Seguridad Carnaval de Mazatlán 2026” contempla el despliegue de 3 mil elementos pertenecientes a los tres órdenes de gobierno.

Esta movilización de personal tiene como finalidad cubrir todas las etapas del evento, desde las labores previas hasta la conclusión del Carnaval.

La planificación prevé operativos coordinados que serán revisados y detallados en sesiones específicas, como la realizada en el C4i de Mazatlán.

Reunión previa al arranque de
Reunión previa al arranque de las acciones preventivas del Carnaval de Mazatlán 2026. ( SSP Sinaloa)

Las acciones incluyen la vigilancia en zonas estratégicas, con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad durante una de las celebraciones más importantes de la región.

La sesión más reciente, realizada este martes 3 febrero, sirvió para ultimar detalles sobre los procedimientos que se aplicarán antes y durante la festividad. Estos preparativos buscan anticipar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes o la integridad de la ciudad.

Objetivos y fases del plan de seguridad

Las autoridades informaron que desde el 29 de enero se puso en marcha la fase de prevención y disuasión, adelantando acciones para minimizar riesgos antes del inicio de las festividades. Sin embargo, apenas este 3 de febrero se presentó el banderazo de labores frente a las letras típicas situadas en el malecón de Mazatlán.

Banderazo preventivo encabezado por Rubén
Banderazo preventivo encabezado por Rubén Rocha Moya y Estrella Palacios. ( SSP Sinaloa)

Las autoridades reportaron que a partir del 11 de febrero, las se reforzarán los operativos. En esta nueva fase, se intensificarán las labores de vigilancia y apoyo, elevando el nivel de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante los días más concurridos del Carnaval.

Corporaciones y recursos involucrados en el operativo

El operativo de seguridad para el Carnaval de Mazatlán 2026 contará con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Protección Civil y Tránsito.

Todas las corporaciones trabajarán de manera conjunta para resguardar la zona donde se desarrollarán las actividades carnavalescas.

El despliegue de recursos incluye 350 vehículos y 3 helicópteros, que facilitarán la movilidad y vigilancia en áreas clave.

Además, el dispositivo contará con binomios canófilos especializados en la detección de explosivos, así como con un Grupo Especializado de Desactivación de Explosivos.

Para prevenir riesgos asociados al uso indebido de tecnología, se implementarán sistemas antidrones que protegerán tanto a los participantes como a los asistentes del evento.

El operativo no solo estará concentrado en la zona del Carnaval, sino que se extenderá a las vías de acceso al puerto de Mazatlán.

Acciones preventivas contra drones durante el carnaval de Mazatlán

Con el objetivo de mantener el control y la seguridad durante las celebraciones, todas las dependencias, instituciones, cuerpos de emergencias y medios de comunicación que tengan previsto utilizar drones en la cobertura del Carnaval deberán cumplir con un requisito específico: registrar sus equipos antes del 10 de febrero de 2026 en las instalaciones del C4i de Mazatlán.

Las autoridades informaron que esta medida será obligatoria para quienes deseen operar drones tanto en el estadio como en el área de Olas Altas.

La disposición busca evitar interferencias o riesgos relacionados con el uso no autorizado de estos dispositivos en zonas de alta concentración de personas.

