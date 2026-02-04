México

Lucía Méndez manda mensaje a Yolanda Andrade tras ser diagnosticada con ELA: “Pido a Dios que esté rodeada de la gente adecuada”

Pedro Torres, exesposo de la actriz, fue diagnosticado con esta enfermedad y murió el pasado 30 de enero a los 72 años

(Captura YT: Unicable)
(Captura YT: Unicable)

Lucía Méndez expresó su apoyo a su amiga Yolanda Andrade, quien fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025.

“Adoro a Yola, la adoro, la quiero muchísimo. Yo solamente le pido a Dios que esté rodeada de la gente adecuada, que esté rodeada de la gente que la quiera, de que esté con una gran fe en Dios y que Dios la ayude. Es todo lo que realmente deseo, porque sí es tremendamente fuerte lo que acabamos de vivir”, declaró en un encuentro con medios.

La actriz compartió estas palabras a días del lamentable fallecimiento de su exesposo Pedro Torres, productor de televisión que fue diagnosticado con la misma enfermedad ese mismo año y sufrió varios estragos en su estado de salud hasta sus últimos días.

La conductora presentó los primeros
La conductora presentó los primeros síntomas en 2024. (IG)

“Seis meses de sufrir, seis meses de sufrimiento, seis meses de muchas cosas, pero ya descansó”, comentó sobre la muerte de su exesposo.

Cabe mencionar que, según un artículo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la esperanza de vida para las personas diagnosticadas con ELA oscila entre tres y cinco años y varía según el tipo (bulbar o medular).

Hasta el momento, la presentadora no ha reaccionado a las declaraciones de su amiga. Gracias a sus redes sociales se sabe que se encuentra estable y en tratamiento médico.

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

Yolanda Andrade apoya a Maribel Guardia

La conductora reapareció en sus redes sociales para compartir un mensaje de apoyo a Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense que está envuelta en polémica por un conflicto legal con su exnuera, Imelda Tuñón.

Aunque no mencionó ni una sola palabra, respaldó a su amiga con una fotografía, donde Guardia aparece junto a su fallecido hijo, Julián Figueroa.

Las reacciones no se hicieron esperar; mientras algunos usuarios de la plataforma se sumaron con mensaje de apoyo para la vedette, otros se posicionaron a favor de Tuñón.

(Instagram)
(Instagram)

Cabe recordar que el conflicto entre suegra y nuera por temas relacionados con la custodia del hijo de Julián Figueroa se hizo público en enero de 2025, luego de que las autoridades correspondientes le dieron la custodia temporal del menor a la vedette.

Semanas más tarde, el niño regresó al cuidado de su madre. Desde entonces, las artistas han luchado en tribunales con el fin de que se garanticen los derechos del menor.

