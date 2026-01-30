Quién fue Pedro Torres, productor de televisión y exesposo de Lucía Méndez

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso.(YouTube)

El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Pedro Torres, querido productor de televisión que conquistó al público con programas como “Big Brother” o “Mujeres asesinas”.

La noticia fue confirmada en su cuenta oficial de Instagram a través de un comunicado que publicaron sus redes queridos.

“Partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y de numerosas amistades que lo acompañaron hasta el último momento”.

El productor falleció (Instagram)

Los seres queridos del creador de contenido agradecieron las muestras de cariño y buenos deseos que el público le mandó por su enfermedad, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y pidieron comprensión en este doloroso momento.

“Pedro será velado de manera privada. En su momento, les informaremos la fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria”, firmaron sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia.

¿De qué murió?

La familia del productor no reveló los motivos del deceso; sin embargo, se sabe que a principios del 2026 sufrió problemas de salud relacionados con la enfermedad que padecía.

El productor murió (Jovani Pérez/Infobae)

El legado de Pedro Torres en la televisión mexicana

Pedro Torres Castilla nació el 21 de febrero de 1953 en Saltillo, Coahuila. Con tan solo 22 años de edad, comenzó su carrera artística en los estudios Churubusco como camarógrafo, pero su talento lo llevó a producir videoclips para artistas como Luis Miguel (“Cuando calienta el sol”) y Emmanuel (“Solo”).

En 1997, se integró a Televisa, donde se distinguió por la adaptación y producción de formatos de entretenimiento de gran alcance, especialmente en el género de los reality shows. Entre sus producciones más relevantes figura la versión mexicana de “Big Brother”, considerado uno de los realities más emblemáticos en México.

Pedro Torres junto a su exesposa, Lucía Méndez, y su amigo Emmanuel. (@javierdiaz.glez, Instagram)

En 2011, estuvo a cargo de la producción de la serie histórica "El encanto del águila".

En su trayectoria, también destacan proyectos como:

Gossip Girl Acapulco

Vas o no vas

Tiempo final

Operación triunfo

Parejas

¿Cómo fue su historia de amor con Lucía Méndez?

El productor tuvo un tórrido romance con la famosa actriz y cantante mexicana hace aproximadamente tres décadas.

Lucía Méndez con su hijo Pedro Antonio Torres. (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Según contó Lucía Méndez en “Todo para la mujer”, fue a finales de la década de los 80 cuando conoció al creativo en un comercial para televisión.

“Yo venía de Micky (Luis Miguel). Pedro Torres estaba gordo, tenía la nariz aguileña, ‘seseaba’, pero cuando yo lo conocí en los Estudios Universal dirigiendo un comercial y lo vi cómo dirigía las cámaras, las luces, el catering, su sentido del humor, lo simpático que era y yo dije: ‘este de verdad que me gusta’, porque yo necesito admirar para querer”, comenzó el relato Lucía Méndez.

En un principio, le llamó la atención por su creatividad, pero después se dio cuenta de que sus sentimientos por él eran más que una amistad.

Pedro Torres. Foto: (Redes sociales)

“Terminó de hacer el comercial y seis meses después hice la canción ‘Yo no sé quererte más’ del álbum ‘Un alma en pena’ y él dirigió el video y vi que Claudia Ramírez llegó a visitarlo y se veía preciosa, divina, y me entraron los celos. Y pensé que me lo iba a bajar porque le daba todos los comerciales a ella”, recordó.

Según la cantante, ella tomó la iniciativa y le mandó una flor. Él la recibió y la invitó a salir. A partir de ese momento, ya no se separaron; se casaron en 1988 y tuvieron un hijo a quien llamaron Pedro Antonio.

Lamentablemente, su relación no prosperó y se separaron a mediados de los 90.