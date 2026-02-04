Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Kenia Os está lista para que sus fans conozcan la nueva música (Captura YT: Kenia Os)

Kenia Os anunció la realización de un listening party titulada K DE KARMA: LA ESCUCHA, programada para el jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

El evento sirve como presentación del nuevo álbum de Kenia Os, del cuál ya se han escuchado dos temas musicales.

La venta de boletos para este evento será gestionada a través de Ticketmaster. Las fechas de preventa y venta general han sido establecidas de la siguiente manera: la Preventa Banamex iniciará el 5 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 6 de febrero a la misma hora.

Los organizadores han precisado que los boletos estarán disponibles bajo el sistema de meses sin intereses, permitiendo a los asistentes adquirir entradas con tarjetas de crédito Banamex en tres mensualidades sin intereses, siempre que el monto de la compra sea igual o superior a 3,000 pesos mexicanos.

La relación de Peso Pluma y Kenia Os

Kenia Os y Peso Pluma han cumplido un año de relación (keniaos)

A días de su aniversario, Kenia Os conversó por primera vez sobre cómo comenzó se relación con Peso Pluma, un asunto que hasta ahora había sido motivo de especulación entre sus seguidores.

El vínculo amoroso surgió durante las grabaciones del videoclip de “TOMMY & PAMELA” y ha despertado atención tanto por el hermetismo de ambos artistas como por la popularidad que han adquirido como pareja.

En una entrevista concedida a Adela Micha y reproducida en su programa de YouTube, Kenia Os relató detalles hasta ahora inéditos acerca del inicio de su historia con Peso Pluma.

Durante la charla, la cantante rememoró que el primer acercamiento ocurrió en un ámbito profesional: “Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, declaró.

Kenia Os fue la primera mujer que puso nervioso a Peso Pluma

Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

La confesión que la artista considera más significativa se produjo al concluir la grabación, cuando el propio Peso Pluma le expresó la reacción que le había provocado su presencia. Según relató Kenia Os en la entrevista con Adela Micha, el cantante le dijo: “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nerviosa así y esto a mí no me pasa”. Este episodio marcó un punto de inflexión en su percepción mutua.

En las semanas posteriores a la colaboración musical, ambos mantenían su interacción en un plano estrictamente laboral. La cantante acudió a un recital en Dallas, pero no existía ninguna aproximación más allá de lo profesional. Posteriormente, su comunicación evolucionó a través de las redes sociales, según explicó Kenia Os. En esa etapa, el cantante ya se hallaba sin pareja.

La intérprete admitió que inicialmente percibía el coqueteo de Peso Pluma en Instagram como parte de una estrategia profesional. Su convencimiento cambió cuando ambos decidieron verse para mantener una conversación franca y definir si deseaban ir más allá. “Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, detalló la cantante.