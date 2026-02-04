Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: estos son los documentos necesarios para registrarse al programa

El proceso de inscripción para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 ya inició en México. Quienes cumplan los requisitos podrán acceder a una beca de más de 9 mil pesos mensuales durante un año. Este programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca fortalecer las oportunidades laborales entre jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan.
Para poder registrarse, es obligatorio tener entre 18 y 29 años al momento de la inscripción. Además, quienes aspiren a la beca deben encontrarse fuera del sistema educativo y no contar con un empleo formal, de acuerdo con datos proporcionados por la página del programa. La iniciativa, dirigida a este sector de la población, pretende facilitar el acceso a formación y capacitación en empresas, talleres u organizaciones sociales.
Documentos necesarios para la inscripción
Los interesados deben reunir la siguiente documentación, la cual será solicitada durante el proceso de registro en la plataforma digital del programa:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses)
- Folio de pre-registro (generado en la plataforma oficial)
Este listado de documentos es indispensable para avanzar en el proceso de validación y evitar contratiempos administrativos.
Proceso de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026
El periodo de inscripciones comenzó el 2 de febrero y permanecerá abierto durante varias semanas. Por lo que los aspirantes deben ingresar a la página oficial del programa, crear una cuenta y completar un formulario digital. Una vez generada la precaptura, el sistema entregará un folio de pre-registro, que será imprescindible para dar seguimiento a la solicitud.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social revisará la documentación y, en caso de cumplir con los requisitos, notificará a los seleccionados para que elijan el centro de trabajo donde recibirán capacitación. El monto mensual que otorga el programa asciende a 9 mil 279 pesos, cifra confirmada por la dependencia federal.
Consideraciones para los participantes en el programa
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación laboral remunerada a jóvenes de 18 a 29 años durante 12 meses, otorgando una beca mensual y seguro médico. Quienes resulten seleccionados accederán a este beneficio proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la vigencia de la beca. Además, tendrán la oportunidad de incorporarse a empresas, instituciones públicas o asociaciones civiles, donde desarrollarán habilidades para facilitar su inserción laboral futura.
El registro se realiza únicamente a través del sitio oficial del programa. Las autoridades recomiendan prepararse con la documentación completa para agilizar el trámite y reducir posibles rechazos.