México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: estos son los documentos necesarios para registrarse al programa

Quienes cumplan con los requisitos recibirán una beca mensual superior a 9 mil pesos mensuales

El proceso de inscripción para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 ya inició en México. Quienes cumplan los requisitos podrán acceder a una beca de más de 9 mil pesos mensuales durante un año. Este programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca fortalecer las oportunidades laborales entre jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan.

Para poder registrarse, es obligatorio tener entre 18 y 29 años al momento de la inscripción. Además, quienes aspiren a la beca deben encontrarse fuera del sistema educativo y no contar con un empleo formal, de acuerdo con datos proporcionados por la página del programa. La iniciativa, dirigida a este sector de la población, pretende facilitar el acceso a formación y capacitación en empresas, talleres u organizaciones sociales.

Documentos necesarios para la inscripción

Los interesados deben reunir la siguiente documentación, la cual será solicitada durante el proceso de registro en la plataforma digital del programa:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses)
  • Folio de pre-registro (generado en la plataforma oficial)

Este listado de documentos es indispensable para avanzar en el proceso de validación y evitar contratiempos administrativos.

Proceso de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

El periodo de inscripciones comenzó el 2 de febrero y permanecerá abierto durante varias semanas. Por lo que los aspirantes deben ingresar a la página oficial del programa, crear una cuenta y completar un formulario digital. Una vez generada la precaptura, el sistema entregará un folio de pre-registro, que será imprescindible para dar seguimiento a la solicitud.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social revisará la documentación y, en caso de cumplir con los requisitos, notificará a los seleccionados para que elijan el centro de trabajo donde recibirán capacitación. El monto mensual que otorga el programa asciende a 9 mil 279 pesos, cifra confirmada por la dependencia federal.

Consideraciones para los participantes en el programa

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación laboral remunerada a jóvenes de 18 a 29 años durante 12 meses, otorgando una beca mensual y seguro médico. Quienes resulten seleccionados accederán a este beneficio proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la vigencia de la beca. Además, tendrán la oportunidad de incorporarse a empresas, instituciones públicas o asociaciones civiles, donde desarrollarán habilidades para facilitar su inserción laboral futura.

El registro se realiza únicamente a través del sitio oficial del programa. Las autoridades recomiendan prepararse con la documentación completa para agilizar el trámite y reducir posibles rechazos.

