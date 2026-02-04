Esta es la multa que tienes que pagar por sacar a tu perro sin correa

El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad si paseas un perro sin correa en zonas no permitidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, pasear a las mascotas sin correa representa una falta administrativa que puede derivar en sanciones económicas.

El Artículo 28, fracción I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que permitir que un animal transite libremente o pasearlo sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, como el uso de correa, constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.

Las sanciones pueden ser:

Pasear a tu mascota sin correa en vía pública puede costar multas de entre 1,244 y 4,525 pesos en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Arresto de 13 a 24 horas

Trabajo comunitario de 6 a 12 horas

De acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, llevar a un perro sin correa en la vía pública puede resultar en una sanción económica de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto equivale a multas que van de aproximadamente 1,244 a 4 mil 525 pesos.

Además, la autoridad puede aplicar arresto de hasta 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas, según la gravedad de la falta o si hay reincidencia o daños provocados por la mascota.

La normativa exige que todos los perros, sin importar raza o tamaño, transiten con correa cuando estén en espacios públicos.

No cumplir con esta disposición constituye una infracción, y el desconocimiento de la ley no exime de la sanción.

¿Dónde puedo llevar a pasear a mi perro sin correa?

Únicamente en áreas caninas designadas dentro de parques se permite que los perros estén sin correa, siempre bajo supervisión de sus dueños.

Parque México

Parque La Mexicana

Parque Hundido

Parque Bicentenario

Parque Pushkin

Tips para pasear a tu perro

La Ley de Cultura Cívica de Ciudad de México sanciona pasear perros sin correa con multas económicas y trabajo comunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre usa correa o arnés. Ayuda a evitar accidentes, peleas y fugas. El arnés es útil en perros que tiran mucho o se asustan fácilmente. Controla el clima. Evita paseos en horas de intenso sol o frío extremo, para proteger las almohadillas de las patas y prevenir golpes de calor o hipotermia. Lleva agua y bolsas. Mantén a tu mascota hidratada y recoge siempre sus desechos. Evita distracciones. Mantente atento durante el paseo y evita usar el celular o audífonos que te impidan reaccionar ante cualquier situación. Premia el buen comportamiento. Utiliza snacks o caricias para reforzar conductas positivas. Controla el contacto con otros perros. Si no los conoces, mantén una distancia prudente para evitar peleas o contagios. No permitas que tu mascota coma cosas de la calle. Puede haber alimentos envenenados o contaminados. Utiliza accesorios reflectantes si paseas de noche. Chalecos o collares con bandas reflejantes ayudan a evitar accidentes. Elige rutas seguras y alterna recorridos. Prefiere caminos conocidos pero cambia ocasionalmente para estimular a tu mascota. Asegúrate de que tu mascota esté vacunada y desparasitada. Especialmente si va a convivir con otros animales en espacios públicos.