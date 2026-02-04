Esta es la multa que tienes que pagar por sacar a tu perro sin correa

En la Ciudad de México, pasear a las mascotas sin correa representa una falta administrativa que puede derivar en sanciones económicas.
El Artículo 28, fracción I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que permitir que un animal transite libremente o pasearlo sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, como el uso de correa, constituye una infracción contra la seguridad ciudadana.
Las sanciones pueden ser:
- Multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
- Arresto de 13 a 24 horas
- Trabajo comunitario de 6 a 12 horas
De acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, llevar a un perro sin correa en la vía pública puede resultar en una sanción económica de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Esto equivale a multas que van de aproximadamente 1,244 a 4 mil 525 pesos.
Además, la autoridad puede aplicar arresto de hasta 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas, según la gravedad de la falta o si hay reincidencia o daños provocados por la mascota.
La normativa exige que todos los perros, sin importar raza o tamaño, transiten con correa cuando estén en espacios públicos.
No cumplir con esta disposición constituye una infracción, y el desconocimiento de la ley no exime de la sanción.
¿Dónde puedo llevar a pasear a mi perro sin correa?
Únicamente en áreas caninas designadas dentro de parques se permite que los perros estén sin correa, siempre bajo supervisión de sus dueños.
- Parque México
- Parque La Mexicana
- Parque Hundido
- Parque Bicentenario
- Parque Pushkin
Tips para pasear a tu perro
- Siempre usa correa o arnés. Ayuda a evitar accidentes, peleas y fugas. El arnés es útil en perros que tiran mucho o se asustan fácilmente.
- Controla el clima. Evita paseos en horas de intenso sol o frío extremo, para proteger las almohadillas de las patas y prevenir golpes de calor o hipotermia.
- Lleva agua y bolsas. Mantén a tu mascota hidratada y recoge siempre sus desechos.
- Evita distracciones. Mantente atento durante el paseo y evita usar el celular o audífonos que te impidan reaccionar ante cualquier situación.
- Premia el buen comportamiento. Utiliza snacks o caricias para reforzar conductas positivas.
- Controla el contacto con otros perros. Si no los conoces, mantén una distancia prudente para evitar peleas o contagios.
- No permitas que tu mascota coma cosas de la calle. Puede haber alimentos envenenados o contaminados.
- Utiliza accesorios reflectantes si paseas de noche. Chalecos o collares con bandas reflejantes ayudan a evitar accidentes.
- Elige rutas seguras y alterna recorridos. Prefiere caminos conocidos pero cambia ocasionalmente para estimular a tu mascota.
- Asegúrate de que tu mascota esté vacunada y desparasitada. Especialmente si va a convivir con otros animales en espacios públicos.