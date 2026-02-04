“En Chihuahua mandan los chihuahuenses”: alcalde de Ciudad Juárez rechaza afirmación de Adán Augusto sobre Andrea Chávez

El alcalde de Ciudad Juárez defendió que la decisión sobre la candidatura en Chihuahua debe recaer en la ciudadanía y no en actores externos.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respondió a las declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández, quien afirmó que la senadora Andrea Chávez Treviño será la próxima candidata y gobernadora de Chihuahua por Morena.

El edil subrayó que la definición de la candidatura corresponde a la ciudadanía del estado y no a actores políticos externos.

Cruz Pérez Cuéllar rechaza imposiciones en Chihuahua

Durante un encuentro con medios, Pérez Cuéllar enfatizó que en Chihuahua “manda el pueblo” y que será la sociedad chihuahuense la que decida quién encabezará el proyecto político rumbo a la elección de 2027.

En ese contexto, señaló que ningún senador, y menos uno que no vota en la entidad, puede definir el futuro político del estado.

Las decisiones sobre el rumbo político del estado requieren mecanismos democráticos, no pronunciamientos anticipados.

“Sí hace falta un buen gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no un senador de fuera”, expresó el presidente municipal, al tiempo que recalcó que los procesos internos deben respetar la voluntad ciudadana y las reglas del partido.

El alcalde también reconoció que la entidad enfrenta retos importantes en materia de gobierno y desarrollo, aunque insistió en que cualquier definición deberá darse a través de mecanismos democráticos y no mediante pronunciamientos anticipados.

Adán Augusto López respalda a Andrea Chávez

Las declaraciones que detonaron la reacción del edil juarense surgieron luego de que Adán Augusto López asegurara públicamente que Andrea Chávez será la candidata y futura gobernadora de Chihuahua.

Las decisiones sobre el rumbo político del estado requieren mecanismos democráticos, no pronunciamientos anticipados. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

El senador sostuvo que la legisladora cuenta con respaldo político suficiente y descartó que su salida de la coordinación de Morena en el Senado debilite su posicionamiento.

“La senadora ha sido objeto de una campaña de denostaciones… es la mejor posicionada”, afirmó López Hernández, quien además señaló que la trayectoria de Chávez garantizaría la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

El senador insistió en que Chihuahua “ya se merece un buen gobierno” y reiteró su apoyo a la senadora como eventual abanderada del partido.

Morena y la disputa interna rumbo a 2027

Las posturas encontradas reflejan tensiones internas dentro de Morena de cara a la sucesión en Chihuahua.

El proceso electoral en Chihuahua se perfila como uno de los más competidos y observados rumbo a 2027. (AP Foto/Marco Ugarte)

Analistas políticos han señalado que el respaldo explícito de Adán Augusto López a Andrea Chávez podría contrastar con otras visiones al interior del movimiento, donde también se menciona a Cruz Pérez Cuéllar como un perfil competitivo.

Ambos actores han manifestado, de manera directa o indirecta, su interés en participar en el proceso rumbo a la gubernatura, lo que ha intensificado el debate político en la entidad.

Encuestas y perfiles rumbo a la gubernatura de Chihuahua

Diversas encuestas publicadas en enero de 2026 muestran un escenario competido entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar.

Andrea Chávez se perfila como una de las figuras centrales en la disputa interna de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

En la mayoría de los ejercicios demoscópicos, el alcalde de Ciudad Juárez aparece ligeramente arriba, aunque una medición coloca a la senadora con ventaja amplia.

Entre los principales resultados destacan:

Cruz Pérez Cuéllar lidera cuatro de cinco encuestas revisadas.

Andrea Chávez encabeza un solo ejercicio con diferencia significativa.

Morena mantiene una intención de voto favorable en Chihuahua.

La contienda interna se perfila como uno de los procesos clave rumbo a 2027.

Mientras tanto, tanto la senadora como el alcalde han reiterado que respetarán los tiempos y mecanismos del partido, en un escenario donde la definición de la candidatura aún está abierta y sujeta a la decisión final de la ciudadanía y de Morena.