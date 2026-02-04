México

Eiza González celebró su cumpleaños 36 con enorme regalo de su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov

Glenda Reyna dedicó unas palabras conmovedoras a su hija, resaltando la valentía y autenticidad con la que Eiza ha forjado su propia historia en el mundo del espectáculo

Eiza González y Grigor Dimitrov
Eiza González y Grigor Dimitrov hicieron oficial su relación en Instagram el 17 de mayo de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 34 del tenista búlgaro. Créditos: Instagram/@eizagonzalez

La celebración de Eiza González por su cumpleaños número 36 desbordó gestos de afecto y simbolizó una etapa serena en su vida personal. La actriz mexicana compartió escenas de una noche íntima a través de sus redes sociales, donde los detalles, cuidadosamente pensados por su entorno más cercano, marcaron el tono de la jornada.

Además de la cena especial y un pastel decorado con una imagen de su infancia, como homenaje a sus raíces, el ambiente estuvo marcado por la presencia de su pareja, el tenista Grigor Dimitrov.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el regalo que recibió Eiza: un ramo de rosas rojas en forma de corazón, un gesto romántico de Dimitrov que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El tenista Grigor Dimitrov, pareja
El tenista Grigor Dimitrov, pareja de Eiza González, sorprendió con un ramo de rosas en forma de corazón y un mensaje romántico en redes sociales (IG)

El atleta búlgaro acompañó este detalle privado de una dedicatoria pública: publicó en su cuenta de redes sociales una imagen del festejo y la frase “La reina del cumpleaños”, señalando abiertamente la admiración y el cariño que siente por la intérprete.

Glenda Reyna y su conmovedor mensaje a su hija

El afecto no solo provino del ámbito sentimental, sino que se extendió también al entorno familiar. Glenda Reyna, madre de la actriz, le dedicó un mensaje emotivo a través de Instagram y elogió la fortaleza y autenticidad con la que Eiza ha trazado su camino.

El pastel de cumpleaños de
El pastel de cumpleaños de Eiza contó con una imagen de su infancia como homenaje a sus raíces y recuerdos familiares (IG)

En sus palabras, Reyna resaltó que cada logro de su hija refleja un esfuerzo personal y decisiones tomadas desde la honestidad y la claridad, con la mirada puesta hacia el futuro: “Has construido tu propio camino con valentía, determinación y templanza”, escribió la exmodelo.

El mensaje de Glenda Reyna subrayó también la faceta privada de su hija, esa que poco suele mostrar al público general, y la describió como una persona generosa y capaz de demostrar amor y compromiso.

Al concluir la felicitación, Reyna recordó con emoción el nacimiento de Eiza y rememoró junto a su difunto esposo Carlos González la llegada de la actriz, calificando ese instante como uno de los más importantes de su vida y reafirmando la intensidad del lazo que las une.

El gesto de Grigor Dimitrov
El gesto de Grigor Dimitrov y su dedicatoria pública evidenciaron el apoyo sentimental en la vida personal de la actriz mexicana (IG)

El romance que nació en la cancha de tenis

Eiza González y Grigor Dimitrov iniciaron su relación en la primera mitad de 2025. La actriz mexicana fue vista por primera vez en uno de los partidos del tenista búlgaro durante el Madrid Open en abril.

En un video difundido en redes sociales, González se acercó a felicitar a Dimitrov tras su victoria, confirmando así la cercanía entre ambos. Días después, la pareja fue fotografiada paseando juntos por Madrid.

El 15 de mayo de 2025, hicieron su primera aparición pública como pareja en la gala “Women In Cinema” organizada por la Red Sea Film Foundation, en el marco del Festival de Cannes.

Glenda Reyna recordó el nacimiento
Glenda Reyna recordó el nacimiento de Eiza y destacó los logros alcanzados a base de valentía y autenticidad (IG)

Este gesto marcó el inicio oficial de su relación ante los medios. Al día siguiente, González felicitó a Dimitrov por su cumpleaños con una publicación en Instagram, llamándolo “el hombre de mis sueños” y expresando admiración por su carácter y apoyo.

A lo largo del año, González ha acompañado al tenista en diversos torneos y entrenamientos, mostrando apoyo tanto en sus triunfos como en los momentos difíciles.

Tras la lesión de Dimitrov en Wimbledon, que lo obligó a retirarse del torneo, la actriz publicó un mensaje de aliento en redes sociales, reiterando su orgullo y cariño.

La pareja ha sido fotografiada en eventos públicos y paseos, como en su visita a Milán en septiembre de 2025. González ha compartido imágenes junto a Dimitrov en sus redes sociales y ha hecho público el respaldo mutuo que caracteriza su relación.

