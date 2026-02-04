David Zepeda sorprende con broma viral a Aldo de Nigris en foros de televisión

El video de la broma entre David Zepeda y Aldo de Nigris se hizo viral en redes sociales, generando tendencia en plataformas digitales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La presencia de David Zepeda en redes sociales se volvió tendencia luego de difundirse un video en el que el actor protagoniza una broma dirigida a Aldo de Nigris. El material fue grabado durante la visita del influencer a foros de grabación de telenovelas y rápidamente generó conversación digital.

En las imágenes se observa un momento de aparente tensión cuando Zepeda encara a De Nigris por manipular elementos del set. El tono serio del actor, sumado a comentarios sobre el respeto al espacio de trabajo, provocó desconcierto en el creador de contenido.

La situación mantuvo la atención del público durante varios segundos, hasta que quedó claro que se trataba de una broma. Aun así, la intensidad del intercambio fue suficiente para provocar opiniones divididas entre los usuarios.

Un momento incómodo que se volvió viral

La interacción en el set mostró a David Zepeda asumiendo una postura seria para sorprender al influencer Aldo de Nigris durante la grabación. - (Instagram)

El video circuló con rapidez en distintas plataformas, donde miles de personas reaccionaron al carácter firme del actor. Algunos destacaron la naturalidad con la que Zepeda se mantuvo en su papel, mientras otros subrayaron la serenidad de Aldo de Nigris.

La escena llamó la atención porque el influencer parecía no anticipar una reacción tan severa. Su expresión de sorpresa fue uno de los elementos más comentados por los internautas.

Lejos de pasar desapercibido, el clip se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del día, impulsando el nombre de ambos protagonistas a las tendencias.

Reacciones del público y debate en redes

La reacción de desconcierto de Aldo de Nigris ante la actitud firme de Zepeda fue uno de los momentos más comentados por los usuarios. - (Televisa)

Los seguidores de Aldo de Nigris resaltaron el temple con el que manejó la situación, evitando confrontaciones mayores. En contraste, otros usuarios elogiaron a Zepeda por defender el orden y la dinámica de trabajo en un set profesional.

El intercambio abrió un debate sobre los límites del acceso a espacios de producción y el papel de los influencers en entornos ajenos a su actividad cotidiana. La discusión se centró en el respeto y la comunicación entre distintos perfiles mediáticos.

Aunque Aldo no emitió una respuesta pública posterior, su reacción quedó registrada y fue suficiente para alimentar la conversación digital durante horas.

La frase que marcó el momento

El episodio demostró cómo un video espontáneo puede convertirse en tendencia y alimentar la conversación digital a nivel nacional. - (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

Entre los fragmentos más comentados se encuentra una declaración directa del actor: “El set es un lugar para el actor, lo más importante que existe”. La frase reforzó la sensación de seriedad del momento.

Para muchos, esa línea fue clave para que la broma resultara creíble. La forma en que Zepeda sostuvo el discurso mostró su capacidad interpretativa fuera de la ficción tradicional.

Finalmente, el episodio se consolidó como un ejemplo de cómo un contenido espontáneo puede generar impacto masivo y convertirse en tema de entretenimiento nacional.