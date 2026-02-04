México

Carnaval de Tepoztlán 2026: fechas, sedes, precios y todo lo que debes saber

Música, tradiciones culinarias y desfiles convierten al pueblo mágico en un punto de encuentro que resalta la diversidad y el legado histórico regional

Se espera que este año
Se espera que este año acudan miles de personas. (Foto: Carnaval Tepoztlán Morelos /Facebook)

El Carnaval de Tepoztlán 2026 se encuentra muy cerca de celebrar una nueva edición consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de Morelos debido a la exposición que le brinda a artistas locales.

Durante estos cuatro días, el pueblo mágico de Tepoztlán reunirá a visitantes y habitantes para disfrutar del tradicional brinco del chinelo, la música y una vibrante vida comunitaria distintiva de la región.

¿Qué podré encontrar en el festival?

Las actividades comenzarán con la llegada de las comparsas, agrupaciones formadas por vecinos y músicos que marcan el ritmo de la fiesta mediante la reconocida danza, una de las partes más esperadas por los asistentes.

Uno de los principales atractivos es el desfile de comparsas, donde los participantes ejecutan el brinco del chinelo con vestimenta y coreografías que se han convertido en símbolo de la identidad morelense. El sábado, las niñas y los niños son los protagonistas, con acceso exclusivo a la plaza cívica para presenciar el primer gran baile.

El Carnaval estuvo a punto
El Carnaval estuvo a punto ser suspendido. Foto: Facebook/ayuntamientodetepoztlan

La tradición de los chinelos surgió en Morelos como una respuesta de los pobladores indígenas y mestizos a las festividades de los hacendados españoles. Al no poder participar en los festejos de los terratenientes, los habitantes crearon máscaras y vestían ropa vieja para ocultar su identidad, improvisando música con flautas y botes. Con el tiempo, esta expresión se transformó con la incorporación de bandas de viento y se consolidó como una celebración emblemática de la región.

Los trajes de chinelo varían según la localidad. En Tepoztlán, predominan las túnicas negras con detalles en blanco y figuras bordadas o pintadas, además de chaquiras, plumas y lentejuelas. En Tlayacapan, los atuendos suelen ser bicolor y más sencillos, acompañados de sombreros cortos, mientras que en Yautepec destacan los colores vivos y sombreros adornados con plumas de avestruz y chaquira.

(foto: Carnaval Tepoztlan Morelos 2023/Facebook)
(foto: Carnaval Tepoztlan Morelos 2023/Facebook)

La organización del carnaval se basa en las comparsas, cada una con símbolo y origen propios. Anáhuac se identifica con el sapo, Unión y Paz con la lagartija, Santa Cruz con el cacomixtle y América Central con la hormiga. Cada grupo reúne a músicos y habitantes del barrio, que se disfrazan y marchan desde sus iglesias para anunciar los festejos. Las banderas pintadas a mano, que incluyen sátiras y temas de actualidad local, tienen un papel destacado en las celebraciones.

Durante las noches de carnaval, la plaza cívica se convierte en el centro de la celebración. Comparsas y asistentes desfilan ondeando banderas, arrojando confeti y tocando trompetas en un ambiente festivo que se extiende hasta las 21:00.

¿Cuándo iniciará el festival?

El evento inicia cada año el sábado previo al Miércoles de Ceniza, enmarcando el inicio de la Cuaresma, que en 2026 será el 14 de febrero y terminará el 17 de febrero regalándole a los visitantes. El punto de encuentro es en el Centro Histórico de Tepoztlán Av. Revolución y Plaza Cívica (Zócalo), Tepoztlán, Morelos, C.P. 62520.

El festival se caracteriza por
El festival se caracteriza por darle visibilidad a la cultura del lugar. (Carnaval de Tepoztlán 2026)

Es importante destacar que el alcalde Perseo Quiroz indicó que durante la edición de este año no se permitirá la venta de alcohol. Esto con el objetivo de evitar conflictos entre los asistentes. Asimismo, es importante destacar que no hay un costo de la entrada, por lo que habrá libre acceso. Entre los ar

La feria instalada en el marco del carnaval ofrece a los visitantes especialidades gastronómicas, juegos y artesanías representativas de la cultura local. Este espacio aporta vitalidad al evento y permite adentrarse en el corazón de las tradiciones de Tepoztlán.

