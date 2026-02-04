México

Adán Augusto López acusa campaña en contra de Andrea Chávez, afirma que será gobernadora de Chihuahua: “Es la mejor posicionada”

El senador aseguró que apoyará a la legisladora, al igual que el resto de los candidatos de Morena en las próximas elecciones

(Foto: Cuartooscuro)
(Foto: Cuartooscuro)

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y excoordinador del partido en la Cámara Alta, expresó su respaldo a su compañera de bancada, Andrea Chávez, acusando una campaña mediática en contra de la legisladora y asegurando que será la próxima gobernadora de Chihuahua.

El senador morenista dijo, ante diversos medios de comunicación, que Chávez “es la mejor posicionada” dentro del partido Morena, como candidata a la gubernatura de Chihuahua.

Por ello, reprochó las críticas en contra de la senadora morenista, aseverando en que sus opositores “se equivocan” al pensar que la vana poder “descarrilar”.

“Yo creo que la senadora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundio, de connotaciones. Es la mejor posicionada según entiendo en Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado y piensan algunos o algunas que inundando las redes con notas como esa la van a descarrilar, pero se equivocan.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora de Chihuahua, ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre si apoyará a la legisladora en las campañas electorales, en el supuesto de que sea la candidata al gobierno de Chihuahua, López Hernández respondió que la respaldará al igual que al resto de los aspirantes de su partido a un puesto de voto popular.

“Todos quienes estamos en este partido estamos comprometidos a apoyar a las y los compañeros que sean candidatos a cargos de elección popular, sin duda cuentan con nuestro apoyo”, resaltó.

Adán Augusto responde a acusaciones sobre presunto vínculo con ‘La Barredora’

Adán Augusto López rechazó los señalamientos periodísticos que lo vinculan con el grupo criminal La Barredora, grupo delictivo presuntamente liderado por Hernán Bermúdez Raque, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco cuando el legislador fue gobernador de dicho estado.

Afirmó que las acusaciones se basan en mentiras y aseguró que no le afectan, ya que, según él, su actuación y patrimonio han sido transparentes, destacando que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que no existe ninguna investigación oficial en su contra.

El exgobernador de Tabasco sostuvo que las denuncias forman parte de una campaña impulsada por políticos de oposición y algunos integrantes de su propio movimiento, cuyo objetivo es desacreditarlo.

López reiteró que ha aclarado el origen y la composición de sus bienes ante los medios y subrayó que ha cumplido con el pago de sus impuestos, insistiendo en que pocos políticos han hecho lo mismo.

Respecto a los supuestos vínculos con el llamado “huachicol fiscal” y otros delitos, López negó cualquier involucramiento y manifestó que no siente vergüenza por su patrimonio.

Recalcó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. Considera que quien tenga responsabilidades debe asumir las consecuencias legales correspondientes.

