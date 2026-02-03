México

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

El aprehendido fue el encargado de la tecnología usada para espiar a las fuerzas de seguridad durante la emboscada

Guardar
Crédito: X(@OHarfuch)
Crédito: X(@OHarfuch)

Un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal permitió la detención de uno de los responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de su cuenta oficial en ‘X’ que el detenido tenía a su cargo “el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

Crédito: X(@OHarfuch)
Crédito: X(@OHarfuch)

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la SSPC y la Defensa Nacional detuvieron a Jesús Emir Bazoco Peraza, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

La autoridad lo señala como responsable de la agresión con disparos de arma de fuego contra dos diputados en el ataque del 28 de enero.

Durante la detención, a Jesús Emir Bazoco Peraza se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo. La información se encuentra en proceso.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Omar García HarfuchSeguridadNarco en MéxicoMovimiento CiudadanoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Mujer emula a Sheinbaum y reprocha a morenistas desconexión con el pueblo: “Antes de hablar de Trump, arreglemos nuestro estado”

El incidente, registrado en una asamblea regional en Chilpancingo, generó cuestionamientos sobre el vínculo de Morena con sus bases sociales

Mujer emula a Sheinbaum y

Temblor hoy 3 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de febrero

André Jardine confirma la recuperación de una pieza clave del América y adelanta su posible regreso ante Rayados

Previo al duelo de la Concacaf Champions Cup, Jardine informó que uno de sus elementos clave ya trabaja con normalidad

André Jardine confirma la recuperación

Gobierno de Sheinbaum presenta plan para impulsar inversión pública, anuncia Consejo de Planeación e iniciativa de ley

El secretario de Hacienda informó que se buscará realizar una inversión de 5.6 billones de pesos en mil 500 proyectos

Gobierno de Sheinbaum presenta plan

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: de cuánto dinero serán los pagos de febrero a los beneficiarios

Los beneficiarios de ambos programas recibirán su primer depósito del año durante este mes

Becas Rita Cetina y Benito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Flores recordó la vez

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno revela si buscará

Alex Bisogno revela si buscará llevar a Pati Chapoy ante la justicia: “Estamos en pláticas”

Imelda Tuñón reacciona a la filtración de video donde pelea con Julián Figueroa y se autolesiona

Aseguran que Ángela Aguilar y Christian Nodal sueñan con ser padres este 2026: “Están muy enamorados”

Hospitalizan de emergencia al rapero Milkman: familiares piden ayudan para pagar los gastos médicos

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

DEPORTES

André Jardine confirma la recuperación

André Jardine confirma la recuperación de una pieza clave del América y adelanta su posible regreso ante Rayados

Forge FC vs Tigres: cuándo y dónde ver el encuentro de los dieciseisavos de final de ida en la CONCACAF Champions Cup

Albacete vs Barcelona: cuándo y dónde ver el encuentro por los cuartos de final de la Copa del Rey en México

Yareli Acevedo domina el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista con seis medallas de oro

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026