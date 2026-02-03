Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Crédito: X(@OHarfuch)

Un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal permitió la detención de uno de los responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de su cuenta oficial en ‘X’ que el detenido tenía a su cargo “el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

Crédito: X(@OHarfuch)

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la SSPC y la Defensa Nacional detuvieron a Jesús Emir Bazoco Peraza, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

La autoridad lo señala como responsable de la agresión con disparos de arma de fuego contra dos diputados en el ataque del 28 de enero.

Durante la detención, a Jesús Emir Bazoco Peraza se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo. La información se encuentra en proceso.

Información en proceso...