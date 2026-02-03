Damián Zepeda hace demoledora crítica a Sheinbaum por solicitar al gobierno surcoreano más shows de BTS en México

La imagen yuxtapone a Claudia Sheinbaum en blanco y negro con Salomón Chertorivski a color, simbolizando un cruce de ideas políticas en el contexto electoral de México, con destellos rosados de energía de fondo (Infobae México / Jovani Pérez)

Damián Zepeda Vidales, expresidente y actual vocero del Partido Acción Nacional (PAN), criticó el manejo diplomático que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a un conflicto de carácter regional derivado de denuncias por opacidad, abusos y reventa de boletos para la presentación en México de la agrupación surcoreana BTS.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes, Sheinbaum indicó que obtuvo una respuesta de parte de su homólogo en Corea del Sur, Lee Jae-myung, respecto a la posibilidad de interceder para abrir nuevas fechas del grupo de K-pop en la capital mexicana.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, indicó Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum afirma que le escribió al Primer Ministro de Corea para que BTS tenga más fechas en México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“En todo dicen lo mismo. En salud, dicen: ‘44 millones de mexicanos sin acceso a la salud... ‘Es que preguntan mal’. ¿Cómo? O sea, ¿no es verdad que en los hospitales no hay medicinas? Es que son como ‘¿A quién le crees? ¿A tus ojos o a mí?’ ¡Así! Es ridículo", cuestionó Zepeda a Arturo Ávila, vocero de Morena.

Zepeda extendió su crítica al aludir a las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum en torno a la respuesta del gobierno surcoreano de gestionar más presentaciones en México. El exdirigente nacional del PAN puso de contexto una reciente columna de opinión del periodista Pascal Beltrán del Río, donde cuestiona el origen de las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“La presidenta anda con el rollo de BTS... Si vas a abordar el tema, me parece el ángulo correcto el tema de los boletos. Ahí sí hay una afectación a la gente. Pero quererte dirigir un titular del ejecutivo de otro país para decir que venga más un grupo artístico, dices: “Híjole”.

Y fue más allá, al parafrasear al periodista y hacer un cuestionamiento hacia Sheinbaum: "¿Por qué no mejor le pregunta cómo sacó adelante a su país? Porque ese es un país que en 1960 tenía un producto interno bruto de la mitad de México y hoy lo tiene al doble de México", zanjó el panista.

Arturo Ávila y Damián Zepeda durante una mesa de análisis en La Saga. (La Saga / YouTube)

Desencuentro entre Ávila y Zepeda

En una nueva participación en el espacio de Adela Micha, Damián Zepeda y Arturo Ávila tuvieron un tenso debate. El morenista acusó al partido blanquiazul de financiar cuentas en redes sociales para impulsar campañas de odio. "El panista aseguró que incluso él mismo pidió a su equipo de redes sociales no subir ese fragmento a sus perfiles debido a que consideraba innecesario cruzar la línea de lo personal, a pesar de que el morenista con frecuencia lo hacía."

Puntos clave de la controversia de BTS en México:

Caos en la preventa y venta: A pesar de ser tres fechas (sold out absoluto), la alta demanda provocó largas filas virtuales, fallas técnicas y agotamiento rápido de boletos, dejando a miles de fans (ARMY) sin entradas.

Reventa y Precios Altos: Los boletos aparecieron casi inmediatamente en plataformas de reventa a precios hasta 5 veces superiores al valor oficial, con boletos VIP reportados con costos excesivos (algunos señalados en más de 17 mil pesos en preventa, elevándose exponencialmente en reventa).

Investigación de Profeco: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos de infracción contra Ticketmaster México por falta de transparencia y malas prácticas durante la venta, con posibles multas millonarias.

Involucramiento de Autoridades: La polémica fue tan grande que las autoridades mexicanas tuvieron que intervenir, e incluso se mencionó una solicitud diplomática hacia Corea del Sur para gestionar más fechas, buscando aliviar la presión de los fans.

Denuncias de Cancelaciones: Fans denunciaron en redes sociales que Ticketmaster canceló accesos ya pagados, lo que sumó descontento contra la boletera.

ARMY lanzó una petición en change.org (Captura de pantalla)