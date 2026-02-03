México

Damián Zepeda hace demoledora crítica a Sheinbaum por solicitar al gobierno surcoreano más shows de BTS en México

Los cuestionamientos del panista surgieron durante un intenso debate con el morenista Arturo Ávila

Guardar
La imagen yuxtapone a Claudia
La imagen yuxtapone a Claudia Sheinbaum en blanco y negro con Salomón Chertorivski a color, simbolizando un cruce de ideas políticas en el contexto electoral de México, con destellos rosados de energía de fondo (Infobae México / Jovani Pérez)

Damián Zepeda Vidales, expresidente y actual vocero del Partido Acción Nacional (PAN), criticó el manejo diplomático que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a un conflicto de carácter regional derivado de denuncias por opacidad, abusos y reventa de boletos para la presentación en México de la agrupación surcoreana BTS.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes, Sheinbaum indicó que obtuvo una respuesta de parte de su homólogo en Corea del Sur, Lee Jae-myung, respecto a la posibilidad de interceder para abrir nuevas fechas del grupo de K-pop en la capital mexicana.

“Me contestó el presidente de Corea (del Sur) que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto, pronto, con nosotros”, indicó Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum afirma que le
Claudia Sheinbaum afirma que le escribió al Primer Ministro de Corea para que BTS tenga más fechas en México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“En todo dicen lo mismo. En salud, dicen: ‘44 millones de mexicanos sin acceso a la salud... ‘Es que preguntan mal’. ¿Cómo? O sea, ¿no es verdad que en los hospitales no hay medicinas? Es que son como ‘¿A quién le crees? ¿A tus ojos o a mí?’ ¡Así! Es ridículo", cuestionó Zepeda a Arturo Ávila, vocero de Morena.

Zepeda extendió su crítica al aludir a las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum en torno a la respuesta del gobierno surcoreano de gestionar más presentaciones en México. El exdirigente nacional del PAN puso de contexto una reciente columna de opinión del periodista Pascal Beltrán del Río, donde cuestiona el origen de las conversaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“La presidenta anda con el rollo de BTS... Si vas a abordar el tema, me parece el ángulo correcto el tema de los boletos. Ahí sí hay una afectación a la gente. Pero quererte dirigir un titular del ejecutivo de otro país para decir que venga más un grupo artístico, dices: “Híjole”.

Y fue más allá, al parafrasear al periodista y hacer un cuestionamiento hacia Sheinbaum: "¿Por qué no mejor le pregunta cómo sacó adelante a su país? Porque ese es un país que en 1960 tenía un producto interno bruto de la mitad de México y hoy lo tiene al doble de México", zanjó el panista.

Arturo Ávila y Damián Zepeda
Arturo Ávila y Damián Zepeda durante una mesa de análisis en La Saga. (La Saga / YouTube)

Desencuentro entre Ávila y Zepeda

En una nueva participación en el espacio de Adela Micha, Damián Zepeda y Arturo Ávila tuvieron un tenso debate. El morenista acusó al partido blanquiazul de financiar cuentas en redes sociales para impulsar campañas de odio. "El panista aseguró que incluso él mismo pidió a su equipo de redes sociales no subir ese fragmento a sus perfiles debido a que consideraba innecesario cruzar la línea de lo personal, a pesar de que el morenista con frecuencia lo hacía."

Puntos clave de la controversia de BTS en México:

  • Caos en la preventa y venta: A pesar de ser tres fechas (sold out absoluto), la alta demanda provocó largas filas virtuales, fallas técnicas y agotamiento rápido de boletos, dejando a miles de fans (ARMY) sin entradas.
  • Reventa y Precios Altos: Los boletos aparecieron casi inmediatamente en plataformas de reventa a precios hasta 5 veces superiores al valor oficial, con boletos VIP reportados con costos excesivos (algunos señalados en más de 17 mil pesos en preventa, elevándose exponencialmente en reventa).
  • Investigación de Profeco: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos de infracción contra Ticketmaster México por falta de transparencia y malas prácticas durante la venta, con posibles multas millonarias.
  • Involucramiento de Autoridades: La polémica fue tan grande que las autoridades mexicanas tuvieron que intervenir, e incluso se mencionó una solicitud diplomática hacia Corea del Sur para gestionar más fechas, buscando aliviar la presión de los fans.
  • Denuncias de Cancelaciones: Fans denunciaron en redes sociales que Ticketmaster canceló accesos ya pagados, lo que sumó descontento contra la boletera. 
ARMY lanzó una petición en
ARMY lanzó una petición en change.org (Captura de pantalla)

Temas Relacionados

Damián ZepedaClaudia SheinbaumPANMorenaPolítica en MéxicoBTSmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Habitantes han señalado que algunos miembros están inmiscuidos con el narco

Gobierno federal investiga bloqueos en

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Tres presuntos miembros de una organización criminal permanecen bajo prisión preventiva tras ser vinculados a proceso por dejar una narcomanta y una cabeza humana en la estación policial de Villas del Sol, mientras continúan las investigaciones

Procesan en Baja California a

Popocatépetl hoy: volcán registró 18 exhalaciones este 3 de febrero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 18

IMSS destina 155 millones de pesos para proteger a su personal: entrega uniformes y trajes de bombero

El instituto dotó a brigadistas con más de 100 mil uniformes

IMSS destina 155 millones de

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

El mediocampista se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta colchonera en LaLiga

Obed Vargas no ocupará plaza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno federal investiga bloqueos en

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi muestra los trucos

Jacob Elordi muestra los trucos que Guillermo del Toro le dio para actuar como galán de telenovela: “María Cristina”

Qué es el matrimonio lavanda, el concepto que arrasa en TikTok

“Él la cacheteó”: Gustavo Adolfo Infante da otra versión tras el video filtrado de Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Gabriela Ortiz: la historia de la profesora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

Así fue la despedida de Yandel en el Auditorio Nacional: éxitos, agradecimientos y complicidad con el público

DEPORTES

Victoria Chávez es nombrada como

Victoria Chávez es nombrada como atleta del año de los World Games 2025

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón

Dallas Cowboys se alejan del Azteca en 2026: estos son los equipos que jugarían en México

El ‘Güerito de Tepito‘ confiesa cómo es trabajar al lado de David Benavidez : “Es un monstruo”

Así presentó el Real Betis a Álvaro Fidalgo: “Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito”