CURP Biométrica en el Edomex 2026: qué documentos necesito para solicitar la identificación

El documento será clave para trámites de salud, bancos, programas sociales y gestiones oficiales

Este sistema suma datos biométricos
Este sistema suma datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris) a la tradicional Clave Única de Registro de Población utilizada en México

La CURP biométrica facilitará una comprobación más estricta de la identidad en procedimientos como la solicitud de pasaportes, la obtención de la credencial para votar o el ingreso a servicios de salud.

Este sistema suma datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial o de iris) a la tradicional Clave Única de Registro de Población utilizada en México. La finalidad principal es aumentar la seguridad y la confianza en los registros, bloqueando intentos de fraude y la generación de documentos oficiales duplicados.

Documentos para tramitar la CURP biométrica en el Edomex

Quien gestione la CURP Biométrica deberá aportar documentos esenciales que permitan confirmar su identidad. Entre los requisitos figuran el acta de nacimiento, una identificación oficial en vigor (como la credencial para votar o el pasaporte), la CURP certificada, un comprobante de domicilio actualizado y una dirección de correo electrónico activa para recibir notificaciones.

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP certificada.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Correo electrónico activo para notificaciones.
Quien gestione la CURP Biométrica deberá aportar
Quien gestione la CURP Biométrica deberá aportar documentos esenciales que permitan confirmar su identidad

En el caso las infancias, deben presentarse acompañados por padre, madre o tutor legal, quien también debe acreditar su identidad.

El trámite es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios. El personal autorizado se encarga de capturar los datos biométricos, incluyendo huellas dactilares, fotografía, iris y firma digital.

Módulos para tramitar la CURP biométrica

Debido a que las sedes pueden variar, se recomienda confirmar la ubicación exacta antes de acudir, ya sea en canales oficiales del gobierno estatal o directamente en el Registro Civil.

  • Toluca: avenida Cristóbal Colón número 800, colonia Ocho Cedros.
  • Villa Guerrero: calle Independencia s/n, colonia Centro.
  • Texcoco: calle Manuel González número 205, colonia Centro.
  • Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 100, Unidad Habitacional La Romana.
  • Ecatepec: oficinas del Registro Civil de Ecatepec, centros de Servicios Administrativos en zonas de alta afluencia como San Cristóbal y Ciudad Azteca, y módulos itinerantes que se instalan temporalmente en plazas públicas o explanadas municipales, previamente anunciados por autoridades locales.
Debido a que las sedes
Debido a que las sedes pueden variar, se recomienda confirmar la ubicación exacta antes de acudir, ya sea en canales oficiales del gobierno estatal o directamente en el Registro Civil.

¿Par qué tramites servirá la nueva CURP biométrica?

Entre los procedimientos en los que se exigirá la CURP Biométrica destacan los relacionados con la salud: el registro y la atención en hospitales y clínicas públicas, el acceso a programas del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, así como la integración de expedientes médicos electrónicos vinculados a la identidad biométrica de cada paciente.

En el sector financiero, será requerida para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos personales, automotrices o hipotecarios, contratar seguros e inversiones y validar la identidad tanto en cajeros automáticos como en aplicaciones móviles.

En lo que respecta a apoyos gubernamentales, será indispensable para registrarse en programas de Bienestar, cobrar becas, pensiones y otras ayudas económicas, además de acceder a subsidios federales y estatales orientados a sectores prioritarios.

El trámite es totalmente gratuito
El trámite es totalmente gratuito y no requiere de intermediarios. El personal autorizado se encarga de capturar los datos biométricos, incluyendo huellas dactilares, fotografía, iris y firma digital.

Finalmente, la CURP Biométrica resultará obligatoria en trámites administrativos como la expedición de actas de nacimiento, matrimonio o defunción en el Registro Civil, la obtención del pasaporte mexicano, licencias de conducir, inscripciones escolares en instituciones públicas y en procedimientos migratorios o de naturalización.

