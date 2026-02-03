México

Cae sujeto relacionado con el robo de 9.5 millones de pesos a una empresa de materiales para construcción en el Edomex

Autoridades lo señalan como presunto responsable del delito de encubrimiento por receptación

El sujeto estaría relacionado con
El sujeto estaría relacionado con el robo de 9.5 millones de pesos de una empresa de venta de materiales para la construcción en Metepec. Crédito: SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó este martes 3 de febrero la detención de un hombre identificado como Sergio “N”, quien presuntamente estaría relacionado con el robo de 9.5 millones de pesos a una empresa dedicada a vender materiales para la construcción en el municipio de Metepec.

La detención fue llevada a cabo en Valle de Chalco, tras labores de inteligencia que resultaron en la localización de una camioneta usada en el asalto.

Tras una persecución, el sujeto fue detenido y se le aseguraron diversas dosis de droga.

Las autoridades mexiquenses lo señalan por los probables delitos de encubrimiento por receptación y posesión de drogas.

Investigación y localización de los vehículos implicados

Tras la denuncia del robo, el cual ocurrió el pasado 28 de enero, las autoridades iniciaron labores de investigación que incluyeron el análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia.

Las autoridades detallarlo que los delincuentes se llevaron 9.5 millones de pesos, claves interbancarias y otros objetos, propiedad de una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción.

Estos trabajos permitieron identificar con precisión los vehículos involucrados en el ilícito, ambos utilizados por los responsables para huir del lugar: una camioneta Nissan, modelo Xtrail, color gris; y una pickup de la marca Ford, color blanca.

Camionetas relacionadas con el robo
Camionetas relacionadas con el robo de 9.5 pesos a una empresa de venta de materiales para la construcción en Metepec. Crédito: SSEM

Según las autoridades, con la información recabada, los datos de los automotores fueron incorporados a las plataformas institucionales.

Este proceso habría facilitado el seguimiento de las unidades, logrando que, cuando una de ellas cruzó por el sistema de Arcos Carreteros, se determinara su ubicación en una zona específica.

Operativo de aseguramiento de la camioneta y detención del sospechoso

Con la ubicación de uno de los vehículos implicados en el robo, las autoridades establecieron un cerco virtual en tiempo real.

Este despliegue permitió a los elementos en campo coordinar su intervención de manera directa y eficaz.

La acción operativa se desarrolló en la colonia La Punta, municipio de Valle de Chalco, donde una persecución culminó cuando el conductor perdió el control de la camioneta.

En ese momento, los efectivos lograron el aseguramiento del automotor, confirmando que correspondía al objetivo de la búsqueda.

Durante la intervención, se detuvo al conductor de la unidad, quien quedó bajo custodia para las diligencias correspondientes.

Las autoridades no detallaron en cuál de las dos camionetas identificadas tras el robo se le detuvo a Sergio “N”.

Hallazgo de droga y detención formal del conductor

Droga asegurada
Droga asegurada Crédito: SSEM

En el momento del aseguramiento de la camioneta, el personal policial realizó una inspección conforme al protocolo de actuación.

Durante la revisión, se localizaron 10 bolsas plásticas resellables que contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras este hallazgo, los agentes informaron al conductor sobre el constitutivo del delito y le hicieron saber los derechos que la ley le otorga.

El individuo, identificado como Sergio “N”, de 32 años, quedó detenido por su probable responsabilidad en encubrimiento por receptación y posesión de droga.

Qué es el encubrimiento por receptación

El Código Penal del Estado de México dice que comete encubrimiento por receptación quien, sin haber estado en el delito original, acepta, recibe, compra, vende, usa o esconde cosas que vienen de un delito, sabiendo que son robadas o tienen un origen ilegal.

Básicamente, si una persona sabe que algo es robado y aun así lo recibe, lo compra o lo vende, está cometiendo un delito, aunque no haya participado en el robo.

También aplica para quien usa, transporta o guarda esos objetos sabiendo de dónde vienen.

Actualmente las autoridades no han detallado cuál sería el papel especifico que habría desempeñado Sergio “N” en el robo de los 9.5 millones de pesos.

