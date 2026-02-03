Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Alan "N" y José "N", presuntos miembros de La Familia Michoacana, fueron detenidos en Jiquipilco en relación con un caso de asesinato. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México (Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Este lunes 2 de febrero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó la detención de Alan “N” y José “N”, presuntos responsables de un homicidio ocurrido en el municipio de Jiquipilco e identificados como miembros de La Familia Michoacana.

La captura se realizó tras una alerta por el asesinato de una persona a causa de disparos de arma de fuego, en un caso en el que participaron varios sujetos.

Las primeras investigaciones apuntan a la implicación directa de los detenidos en el hecho violento, reforzando su vínculo con el grupo delictivo.

En su intento de huida abandonaron una pickup marca Cadillac y cambiaron de vehículo, lo cual fue descubierto por las autoridades mediante el uso de drones.

Operativo de búsqueda y localización de los sospechosos

Tras recibir la alerta por el homicidio, elementos de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Jiquipilco implementaron de inmediato una consigna operativa para ubicar la camioneta en la que se transportaban los presuntos agresores.

Dicho automóvil, marca Cadillac, fue localizado poco después en la comunidad de San Martín Morelos, no obstante, al llegar al lugar, los agentes no encontraron a los ocupantes.

Ante las dificultades del terreno boscoso, las autoridades informaron que se recurrió al uso de drones de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para ampliar la búsqueda.

Gracias a la tecnología aérea, se determinó que los sospechosos habían cambiado de vehículo, abandonando el primero y abordaron un automóvil sedán, el cual fue rastreado hasta la comunidad de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya.

La camioneta Cadillac Escalade de color blanco, utilizada en la comisión de un crimen, fue encontrada abandonada. Crédito: Secretaría de Seguridad del Estado de México) (Secretaría de Seguridad del Estado de México)

Esta acción permitió continuar con el operativo y cerrar el cerco sobre los responsables.

Posteriormente Alan “N” fue localizado y detenido en la comunidad de San Diego Alcalá, situada en el municipio de Temoaya.

Por su parte, José “N”, de 33 años, fue aprehendido en San Martín Morelos, misma localidad donde se halló inicialmente uno de los vehículos utilizados durante la huida tras el homicidio en Jiquipilco.

Las autoridades no dieron detalles sobre las detenciones individuales.

Presentación ante las autoridades y situación legal de los detenidos

Luego de su captura, Alan “N” y José “N” fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Ambos quedaron bajo custodia para que se determine su situación legal conforme avance la investigación por el homicidio registrado en Jiquipilco.

El proceso judicial continuará en manos de las instancias correspondientes, que deberán analizar las pruebas recabadas y definir las responsabilidades legales de los implicados.

La presentación formal ante el Ministerio Público marca el siguiente paso para esclarecer el caso y definir el futuro de los detenidos en el marco de la ley.

Coordinación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal

Según reportes oficiales, la acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal fue determinante para la localización y detención de los sospechosos.

Desde el primer momento, ambas corporaciones coordinaron esfuerzos para desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

La participación de los efectivos estatales y municipales permitió cubrir rápidamente diferentes comunidades, como San Martín Morelos y San Diego Alcalá, donde se detectó la presencia de los presuntos responsables.

La labor conjunta también facilitó el intercambio de información y la reacción inmediata ante los movimientos de los sospechosos, lo que resultó clave en la captura de ambos individuos vinculados con el homicidio en Jiquipilco.