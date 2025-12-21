Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

La célula a la que presuntamente pertenecen está vinculada con homicidios registrados en la capital. Foto: FGJES

Dos hombres vinculados al asesinato de un custodio del Cereso No. 1 de Hermosillo, Sonora, fueron detenidos derivado de trabajos de inteligencia para desarticular una célula delictiva vinculada a homicidios de alto impacto registrados en la capital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias “El Chinolas”, de 40, fueron aprehendidos tras acciones coordinadas de inteligencia y operativos ejecutados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

A través de labores de investigación y análisis balístico, las autoridades identificaron un patrón recurrente en varios hechos violentos ocurridos en Hermosillo, lo que permitió ubicarlos.

Derivado de los trabajos, se ubicó un sedán Nissan Versa gris como el vehículo utilizado sistemáticamente en estos delitos, mientras que la estructura del grupo era integrada por sujetos con roles definidos: autor intelectual, conductor y ejecutores.

Vinculados a una célula delictiva

(Google Maps)

Posteriores cateos en diferentes puntos de la ciudad permitieron la captura de otros miembros del grupo, entre ellos “El Chinolas”, señalado como sicario activo.

En estos operativos se aseguraron narcóticos, teléfonos celulares y diversos indicios relevantes, elementos que fortalecen las acusaciones contra la organización.

La FGJES relacionó además a la célula delictiva con narcomenudeo, portación de armas de fuego y asociación delictuosa, actividades desplegadas en distintas colonias de Hermosillo. Dichos hallazgos confirmaron su implicación en varios episodios de violencia letal en la ciudad.

La institución reiteró que “su compromiso institucional es combatir de manera frontal a los grupos generadores de violencia, fortalecer la seguridad pública y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la sociedad sonorense”.

Capturan a hombre con droga, dinero en efectivo y cigarros de contrabando

Foto: FGJES

En otro operativo conjunto, ejecutado el pasado 17 de diciembre en Hermosillo, se logró la detención de un hombre que ya tenía antecedentes por homicidio calificado, tras sorprenderlo en posesión de droga, cigarros de contrabando y una suma de dinero en efectivo.

La FGJES informó que el arresto ocurrió en la calle Luz Esthela Díaz, dentro de la colonia Sierra Bonita, mientras personal ministerial y corporaciones de seguridad realizaban una diligencia de cateo.

El detenido, identificado como César Orlando “N”, de 30 años y originario de Ciudad Obregón, fue interceptado en el exterior de un domicilio.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal (SPM), detectaron un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2017, cuya inspección permitió asegurar los indicios mencionados.

Cabe señalar que el imputado cuenta con antecedentes penales desde 2014 por homicidio calificado.

Según el reporte de la FGJES, tanto el individuo como el vehículo, el efectivo, la droga y los cigarrillos pasaron a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.