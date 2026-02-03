México

Así fue la despedida de Yandel en el Auditorio Nacional: éxitos, agradecimientos y complicidad con el público

El ícono del género urbano volvió al país para reencontrarse con su público y demostrar por qué su música sigue encendiendo escenarios

Yandel culminó su gira por México con dos conciertos llenos de nostalgia y energía, conquistando al público reggaetonero en cada presentación. - (Instagram/@yandel)

Yandel concluyó su gira por México con dos presentaciones que dejaron claro por qué su nombre sigue siendo referencia obligada del reggaetón. El artista regresó al país con un espectáculo que combinó nostalgia, energía y una producción pensada para el goce colectivo.

Con una carrera construida desde los cimientos del género urbano, el cantante demostró que el paso del tiempo no ha disminuido su impacto. Cada show se convirtió en una celebración del reggaetón clásico, sin perder frescura ni contundencia.

La respuesta del público fue inmediata. Desde el anuncio de las fechas, los boletos se agotaron rápidamente, confirmando la expectativa que generó su regreso a los escenarios mexicanos.

Yandel no dejó de interactuar con sus seguidores, agradeciendo en repetidas ocasiones el respaldo que ha recibido desde sus inicios y reconociendo el papel fundamental del público mexicano en su carrera. Entre canciones, el artista compartió anécdotas y mostró cercanía, generando momentos de complicidad que fortalecieron el vínculo con quienes asistieron a sus conciertos.

Mérida: primera noche de perreo intenso

El regreso de Yandel a los escenarios mexicanos provocó una venta total de boletos, demostrando la alta expectativa por su espectáculo de reggaetón. - (Ocesa)

La gira arrancó el 29 de enero en Mérida, donde Yandel se presentó en el Foro GNP Seguros. La noche estuvo marcada por un ambiente festivo que se mantuvo de principio a fin.

Con un recinto completamente lleno, el cantante ofreció un recorrido por distintos momentos de su trayectoria, logrando que el público coreara cada tema sin descanso.

Canciones como “My Space”, “Sexo seguro” y “Moviendo caderas” encendieron la velada, dejando claro que su música sigue siendo sinónimo de pista llena.

Auditorio Nacional: cierre contundente en CDMX

El artista destacó la importancia del público mexicano en su carrera y agradeció su apoyo durante las dos fechas de la gira. - (Foto: Boca PR oscarmena)

El 31 de enero, Yandel llegó al Auditorio Nacional para cerrar oficialmente su paso por México. El emblemático recinto se transformó en una auténtica fiesta urbana.

El repertorio incluyó éxitos como “Noche de entierro”, “La pared”, “Estoy enamorado” y “Te siento”, provocando una respuesta eufórica del público capitalino.

La conexión con los asistentes fue constante, reforzando la idea de que Yandel no solo interpreta canciones, sino que construye experiencias en vivo.

El legado de Wisin y Yandel sigue presente

Con este cierre de gira, Yandel se consolida como referente del reggaetón old school, manteniendo viva la esencia del género urbano para nuevas generaciones. - (EFE/Thais Llorca)

Aunque su etapa como solista fue protagonista, el cantante también recordó su historia junto a Wisin, el dúo que marcó un antes y un después en el reggaetón.

Temas creados en esa etapa siguen formando parte del ADN del género y continúan sonando en nuevas generaciones.

Con este cierre de gira, Yandel reafirmó su lugar como uno de los pilares del movimiento urbano, demostrando que el reggaetón old school sigue más vivo que nunca.

