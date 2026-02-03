México

Aarón Mercury confirma reencuentro con su papá previo a su debut en el ring de Supernova Génesis

El creador de contenido confesó que su padre lo felicitó por su triunfo en Las Estrellas Bailan en Hoy y su éxito en La Casa de los Famosos México

El ex participante de La Casa de los Famosos México habló sobre su crecimiento profesional, la paz con su familia y la emoción de participar en un evento donde un tatuaje podría sellar el resultado. (Instagram: Aarón Mercury)

Previo a su debut en el ring de Supernova Génesis, Aarón Mercury reveló que muy pronto volverá a ver a su padre tras estar distanciados desde hace 4 años.

De acuerdo con el creador de contenido, pese a que su papá ha estado presente en su reciente éxito en Las Estrellas Bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México, su reencuentro no se habría concretado.

Aarón Mercury anuncia que planea reencontrarse con su padre Johnny Dez tras cuatro años de distanciamiento familiar. (Instagram: Supernova Boxing)

El esperado reencuentro entre padre e hijo

En una reciente entrevista para TV Notas, Mercury confesó que aunque en años anteriores la comunicación fue complicada, pronto viajará a Estados Unidos, lugar donde reside su padre, Johnny Dez, lo que facilitará su encuentro.

Tiene 4 años que no nos vemos y ahora, por la chamba, voy a viajar mucho para allá”, compartió.

Sus planes de buscarlo surgen tras el ascenso de su carrera profesional, pues estar en el ojo público ha hecho que su padre esté al pendiente de sus triunfos. Además, asegura que los desencuentros que llegaron a tener han quedado en el pasado.

“Los rencores no deben existir. Todos somos humanos y seguramente los 2 cometimos errores. Y está bien, siempre va a ser mi familia”, expresó.

Y añadió: “Le voy a escribir y me voy a dar una vuelta para verlo. Le voy a decir que lo amo, que qué gusto verlo de vuelta”.

El creador de contenido atribuye su próximo reencuentro con su padre al crecimiento de su carrera y al aumento de su exposición mediática. (Instagram: Aarón Mercury)

El debut de Aarón Mercury en Supernova Génesis

Las confesiones sobre su papá surgen poco antes de su debut en el ring de Supernova Génesis, donde se enfrentará contra Mario Bautista, combate que ha dado de qué hablar desde que fue anunciado.

“Era un proyecto en el que tenía ganas de estar, subirme al ring. La propuesta económica estuvo bien. En La Casa de los Famosos yo acepté lo que me ofrecieron, no negocié ni nada. Sabía que me iba a servir un escaparate. Ahora ya estoy negociando mejor”, dijo para el mismo medio.

Días atrás, ambos creadores de contenido comenzaron a intercambiar “indirectas” por redes sociales que avivaron el interés en su combate. Por un lado, el cantante hizo burla de los bailes que Mercury solía hacer, mientras que él respondió diciendo:

"¿Tú crees que después de esto yo me voy a sentir apenado de mis inicios? Para nada, mira quién me respalda".

Aarón Mercury enfrenta la posibilidad de tatuarse un diseño elegido por Mario Bautista si resulta derrotado en la pelea, añadiendo tensión al enfrentamiento. (Instagram: Supernovaboxing)

Mientras la controversia sube de nivel, los fanáticos esperan que llegue el 26 de abril de 2026, día en que se llevará a cabo el combate en la Arena Ciudad de México en punto de las 19:00 horas.

Además de el exparticipante de La Casa de los Famosos, se unen al proyecto personalidades como Samadhi Zendejas, Lupita Villalobos, Kim Shantal, entre otros. En el caso de Mercury, en caso de que resulte perdedor, deberá tatuarse lo que decida Bautista.

