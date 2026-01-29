México

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

El exintegrante de La Casa de los Famosos México contestó fiel a su estilo y dejó claro que no se avergüenza de sus inicios

Aarón Mercury y Mario Bautista
Aarón Mercury y Mario Bautista se enfrentarán en Supernova: Génesis el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. (Instagram: Supernova Boxing)

Aarón Mercury y Mario Bautista están en medio de los preparativos para su combate en Supernova: Génesis el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Desde que se anunció su enfrentamiento, el cantante y creador de contenido intercambiaron declaraciones sobre sus inicios en el entretenimiento, las cuales han ido escalando con el paso de los días.

Aarón Mercury asegura que no se avergüenza de sus primeros videos en TikTok Crédito: TikTok: Aarón Mercury

¿Mario Bautista sigue atacando a Aarón Mercury?

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó a los talentos que formarán parte del evento, el intérprete de “Baby Girl” le recordó al creador de contenido sus inicios en TikTok durante la pandemia.

Pese a que el exintegrante de La Casa de los Famosos México aseguró que no se arrepentía o avergonzaba de sus inicios en la plataforma, mencionó que Bautista también comenzó su camino en la red social Vine.

Desde entonces, los ataques por parte del cantante han seguido a través de la plataforma, lo que ha aumentado el interés en el combate. Además, Mercury ha decidido responder fiel a su estilo.

La rivalidad entre Aarón Mercury
La rivalidad entre Aarón Mercury y Mario Bautista crece por comentarios sobre sus inicios en redes sociales como TikTok y Vine. (Instagram: Aarón Mercury)

Respuesta de Aarón Mercury a los supuestos ataques de Mario Bautista

Durante un encuentro con sus seguidoras, el ganador de Las Estrellas de Bailan en Hoy organizó la recreación de uno de sus trend más populares para responder a los ataques de su rival.

“¿Tú crees que después de esto yo me voy a sentir apenado de mis inicios? Para nada, mira quién me respalda“, expresó Mercury.

De igual forma, la respuesta de sus fanáticos no se hizo esperar y manifestaron sus deseos porque el trend viral forme parte de su entrada para subir al ring de la Arena Ciudad de México.

Aarón Mercury responde con apoyo
Aarón Mercury responde con apoyo de sus seguidores tras los comentarios de Mario Bautista, reafirmando su trayectoria en el entretenimiento digital. (Instagram: Supernovaboxing)

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en su video, el cual ya suma más de 100 mil ‘me gusta’ son:

  • "Se imaginan a Aarón Mercury entrando con esa canción“.
  • “¿Por qué Mario decía eso? ¿Ya se le olvidó que él empezó con Vine?"
  • “El chistoso es ese muchacho porque Aarón es hermoso“.
  • "Aarón confío en ti, bebé, no te dejes".
  • “Eres el mejor siempre, te apoyaremos”.
El combate entre Mario Bautista
El combate entre Mario Bautista y Aarón Mercury incluye una apuesta: el perdedor deberá tatuarse lo que el ganador elija. (X/ @NetflixLAT)

Cartelera completa de Supernova Génesis

Principales enfrentamientos:

  • Alana Flores vs Samadhi Zendejas: combate estelar femenino entre mexicanas.
  • Mario Bautista vs Aaron Mercury: duelo masculino con apuesta; el perdedor se tatuará lo que el ganador decida.
  • Milica vs Ari Geli: enfrentamiento internacional entre Argentina y España.
  • El Abraham vs Nando: combate masculino entre creadores digitales.
  • Lupita Villalobos vs Kim Shantal: pelea femenina entre creadoras mexicanas.
  • Lonche vs Willito: duelo entre dos streamers populares.
El combate entre Mario Bautista
El combate entre Mario Bautista y Aarón Mercury incluye una apuesta: el perdedor deberá tatuarse lo que el ganador elija. (X/ @supernovaboxing)

Cabe mencionar que el evento se realizará el próximo domingo 26 de abril de 2026, a las 19:00 hrs en la Arena Ciudad de México. El cambio de sede responde al éxito de la primera edición, que se realizó en el Palacio de los Deportes.

