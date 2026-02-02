Por qué las monedas de diez pesos no serán iguales a partir del 2026

Crédito: SCHP

A partir de 2026, las monedas mexicanas de 10 pesos tendrán cambios visibles en su composición, aunque conservarán su valor y seguirán siendo válidas para cualquier transacción.

La modificación fue confirmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y quedó establecida mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la dependencia federal, el ajuste responde a la necesidad de modernizar la fabricación de las monedas, mejorar su durabilidad y reforzar los mecanismos de seguridad anti falsificación, ante los retos actuales en la producción de dinero en efectivo.

Las nuevas monedas mantendrán su diseño tradicional, con el Escudo Nacional en el anverso y el motivo del Calendario Azteca en el reverso. Sin embargo, la aleación de los metales será distinta.

Según lo establecido por Hacienda, la parte central de la moneda podrá fabricarse con diferentes materiales, entre ellos plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

En tanto, el anillo periférico se elaborará con bronce-aluminio o acero recubierto de bronce, lo que permitirá mayor flexibilidad en la producción.

Estos cambios buscan optimizar costos, reducir la dependencia de ciertos insumos y hacer más compleja la falsificación de las piezas, incorporando materiales y procesos tecnológicos más avanzados. “El cambio marcará una nueva etapa en la historia numismática del país.”

Nueva etapa en la historia numismática del país

El ajuste forma parte de una actualización más amplia del sistema monetario mexicano, con el objetivo de contar con monedas más seguras, duraderas y eficientes, sin afectar a los usuarios ni alterar el valor del dinero en circulación.

Mercado de monedas de oro y plata del 2 de febrero: lo que necesita saber

El mercado de monedas de oro y plata en México mantiene una dinámica activa impulsada por la cotización internacional de los metales y la fluctuación del peso frente al dólar.

Estas monedas resultan atractivas para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación, invertir en activos tangibles o hacer un obsequio de valor perdurable. Sin embargo, adquirir o vender estas piezas requiere información precisa, ya que los precios y condiciones varían cada día y entre bancos.

En la jornada del lunes 2 de febrero, el precio de compra y venta de monedas de oro y plata mostró diferencias importantes entre instituciones autorizadas. Banxico ha habilitado a bancos como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Citibanamex para ofrecer estos productos, pero cada uno define su propio esquema de precios.

En el caso de las monedas de oro, Citibanamex pagó 92.500 pesos por pieza adquirida, mientras que Banorte ofreció 93.133 pesos. Para la venta, los valores ascendieron a 105.500 pesos en Citibanamex y 110.540 pesos en Banorte. Banregio estableció el precio de venta en 113.691 pesos. La cotización de las monedas de plata también exhibió diferencias entre bancos. Banco Azteca compró cada pieza en 1.725 pesos y las vendió en 1.885 pesos. En Banorte, el precio de compra fue de 1.277,05 pesos, y el de venta, 1.780,10 pesos. Banregio fijó el valor de venta en 1.868 pesos.

Para ediciones específicas, como la moneda Hidalgo de oro, Banorte compró cada pieza en 18.627 pesos y las ofreció en venta por 22.112 pesos. En el caso de la Azteca de oro, la compra se realizó en 37.253 pesos y la venta en 44.223 pesos, ambos valores reportados por Banorte. El acceso a los precios no siempre es inmediato o en línea.

En los demás bancos distribuidores autorizados, es necesario acudir presencialmente a la sucursal para conocer sus tarifas y requisitos actualizados. Los procedimientos para adquirir o enajenar estas monedas incluyen varias exigencias generales, aunque cada institución puede sumar condiciones. Entre los requerimientos comunes se encuentra presentar una identificación oficial, usualmente la credencial de elector, y acudir personalmente a la sucursal, sobre todo para ventas.

Además, las monedas que se entreguen deben estar en perfecto estado, sin golpes, rayaduras ni mutilaciones, y corresponder a las versiones autorizadas por el banco. Las operaciones también presentan limitaciones para quienes no sean clientes de las entidades. BBVA, por ejemplo, impone un tope de USD 3.000 (alrededor de 51 mil pesos al tipo de cambio de febrero de 2026), y el pago se realiza en efectivo. Banorte permite hasta USD 480 por día; Banco Azteca restringe las transacciones a USD 500; mientras que Banregio exige ser cuentahabiente para operar.