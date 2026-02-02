¿Por qué Carlos Santana es tendencia tras el triunfo de Bad Bunny en los Grammys 2026? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 como Álbum del Año reavivó la memoria de otro hito latino: la victoria de Carlos Santana en la misma categoría hace más de dos décadas.

La coincidencia entre ambos artistas, provenientes de México y Puerto Rico, ha generado una ola de reacciones que los posiciona en el centro de la conversación global sobre representación e impacto latino en la industria musical estadounidense.

La histórica noche de Carlos Santana: el mexicano que ganó ‘Álbum del Año’ en los Grammy

La figura de Carlos Santana, nacido en Jalisco, México, se consolidó en la cultura popular estadounidense durante la 42.ª entrega de los Premios Grammy en 2000.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el músico conquistó al jurado con su disco Supernatural, llevándose el galardón más importante de la noche: Álbum del Año. La misma fuente detalla que esa noche Santana igualó el récord de Michael Jackson al obtener ocho premios en una sola ceremonia.

Supernatural no solo le permitió a Santana obtener el reconocimiento global, sino que lo convirtió en el primer artista de origen hispano en obtener el Grammy al Álbum del Año. El impacto de este logro fue resaltado por medios como Billboard, que subrayaron la relevancia de ver a un mexicano en la máxima categoría en una premiación dominada históricamente por artistas anglosajones.

La histórica noche de Carlos Santana: el mexicano que ganó ‘Álbum del Año’ en los Grammy (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

Además del premio principal, Santana recibió galardones en categorías como Grabación del Año y Canción del Año por el tema “Smooth”, realizado en colaboración con Rob Thomas. El éxito se extendió a rubros como Mejor Álbum de Rock, Mejor Interpretación Pop por un Dúo o Grupo (por “Maria Maria”) y Mejor Interpretación Instrumental de Rock.

La hazaña de Santana sigue siendo un referente de representación latina en escenarios internacionales, un hecho que los medios estadounidenses calificaron como un “parteaguas” para músicos de habla hispana.

El ascenso de Bad Bunny y un nuevo capítulo latino

El fenómeno Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se consolidó en 2026 al convertirse en el segundo latino en ganar el Grammy al Álbum del Año. El puertorriqueño de 31 años obtuvo el reconocimiento por su disco Debí tirar más fotos, imponiéndose ante figuras como Lady Gaga y Kendrick Lamar.

La victoria de Bad Bunny se produce una semana antes de su programada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que ha incrementado su visibilidad global. Al recibir el galardón, el artista puertorriqueño expresó: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su patria, su país, para seguir sus sueños”, discurso que fue transmitido por la cadena CBS y citado ampliamente por medios internacionales.

En la misma ceremonia, el cantante también obtuvo los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global. Al recoger uno de estos galardones, Bad Bunny se refirió a la situación migratoria en Estados Unidos y señaló: “Antes de decirle gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Bad Bunny poses at the red carpet during the 68th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Los logros recientes de Bad Bunny

De acuerdo con información de AP News, Debí tirar más fotos se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de 2025. El disco, grabado íntegramente en Puerto Rico, abarca géneros como salsa, música folclórica puertorriqueña, bomba, plena, reguetón y trap latino. En “Lo que le pasó a Hawaii”, el artista expresa: “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera”.

La relevancia del álbum se vio reflejada desde noviembre de 2025, cuando ganó el premio al Álbum del Año en los Grammy Latinos. El sencillo “DtMF” también fue reconocido como Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Canción Urbana.

En diálogo con The New York Times, Bad Bunny afirmó: “Siempre supe que podía ser grande y tener éxito siendo puertorriqueño, con mi música, con mi jerga y con mi todo, con mi cultura”.

La tendencia en redes y el significado histórico

La coincidencia entre Carlos Santana y Bad Bunny, ambos latinos y ganadores de la máxima categoría en los Grammy estadounidenses, se ha convertido en tendencia en redes sociales, según reportes de Billboard. Usuarios de América Latina y Estados Unidos han destacado la relevancia de estos logros no solo para sus países de origen, sino para la comunidad hispana en general.

Ambos artistas han sido reconocidos por su capacidad para fusionar géneros y expandir los límites de la música latina. El impacto de sus triunfos trasciende el ámbito artístico, posicionándolos como referentes de identidad y orgullo latino en escenarios de alta visibilidad internacional.

Dentro de una semana, la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl agregará un nuevo capítulo a su año de éxitos y mantendrá vigente la conversación sobre el papel de los artistas latinos en la industria musical global.