Intelectuales y sacerdotes se reúnen en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz

La articulación de alianzas multisectoriales y compromisos permite proyectar nuevos liderazgos comunitarios y alternativas de inclusión para jóvenes y víctimas

El encuentro celebrado en el ITESO reunió voces de todo México para reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia en el país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1 mil 200 representantes de diferentes sectores sociales se reunieron en Guadalajara durante el Segundo Diálogo Nacional por la Paz, cuyo objetivo fue reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia en México.

Según el comunicado del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, compartido este 1 de febrero, el propósito central consistió en articular propuestas colectivas para la construcción de paz en el país, sumando voces de líderes religiosos, empresariales, académicos, autoridades, jóvenes y movimientos de la sociedad civil.

El encuentro, celebrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, destacó por la pluralidad de contextos y perspectivas presentes.

Representación religiosa en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz

Líderes académicos y religiosos propusieron fortalecer la confianza en las instituciones y priorizar el liderazgo comunitario para impulsar la paz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria reunió personas de todas las regiones del país. Asistieron autoridades municipales, emprendedores, representantes diplomáticos de Irlanda y Noruega, así como miembros de comunidades religiosas tan diversas como budistas, islámicas, hinduistas, indígenas, ortodoxas, bautistas y católicas.

Durante la jornada se realizaron tres conferencias magistrales que abordaron las raíces de la violencia y posibles rutas para la reconciliación social. El académico Mauricio Merino subrayó la urgencia de “recuperar al Estado como un espacio de acuerdos colectivos y restablecer la confianza en las instituciones.

El sacerdote Elías López planteó la necesidad de “formar liderazgos comunitarios y sinodales” para impulsar la paz desde la base social. A su vez, Monseñor Ramón Castro enfatizó que “la paz solo se alcanza si hay verdad, justicia y reparación, haciendo hincapié en el papel de las víctimas.

También se organizaron mesas de análisis en las que se presentaron propuestas específicas para afrontar los principales desafíos nacionales.

Alfonso Alfaro invitó a “imaginar un Estado capaz de integrar a los jóvenes hoy atrapados por la violencia”. Sandra Ley resaltó la importancia de fortalecer a las policías municipales. Sergio López Ayllón propuso la justicia cívica como una herramienta desde lo local, y José Medina Mora expuso el Modelo Inclusivo de Desarrollo, una iniciativa empresarial a favor de la paz.

Conclusiones del Diálogo Nacional por la Paz

Las conclusiones destacaron acuerdos colectivos para recuperar la función del Estado y garantizar condiciones de vida dignas en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, las conclusiones principales del evento incluyeron acuerdos colectivos para recuperar la función articuladora del Estado y garantizar condiciones de vida digna.

Una de las prioridades identificadas fue la inclusión de las juventudes, consideradas excluidas y vulnerables. Se destacó también la atención prioritaria a las víctimas de violencia y a las personas desaparecidas. Además, se mencionó la generación de acuerdos desde lo local como aspecto fundamental para la paz.

Las experiencias nacionales e internacionales presentadas ofrecieron ejemplos concretos de posibles caminos hacia la paz. Entre ellas sobresalieron el Proyecto VIVA y los Centros Manresa en la Sierra Tarahumara, que han atendido en salud mental a más de ocho mil personas.

Además, se compartieron estrategias colaborativas, como los Consejos de Paz y Justicia Cívica desarrollados junto con el gobierno federal. Los embajadores de Irlanda y Noruega coincidieron en la necesidad de construir la paz junto a las víctimas y generar alternativas de reinserción para victimarios.

