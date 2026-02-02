Intelectuales y sacerdotes se reúnen en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz

Más de 1 mil 200 representantes de diferentes sectores sociales se reunieron en Guadalajara durante el Segundo Diálogo Nacional por la Paz, cuyo objetivo fue reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia en México.
Según el comunicado del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, compartido este 1 de febrero, el propósito central consistió en articular propuestas colectivas para la construcción de paz en el país, sumando voces de líderes religiosos, empresariales, académicos, autoridades, jóvenes y movimientos de la sociedad civil.
El encuentro, celebrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, destacó por la pluralidad de contextos y perspectivas presentes.
Representación religiosa en el Segundo Diálogo Nacional por la Paz
La convocatoria reunió personas de todas las regiones del país. Asistieron autoridades municipales, emprendedores, representantes diplomáticos de Irlanda y Noruega, así como miembros de comunidades religiosas tan diversas como budistas, islámicas, hinduistas, indígenas, ortodoxas, bautistas y católicas.
Durante la jornada se realizaron tres conferencias magistrales que abordaron las raíces de la violencia y posibles rutas para la reconciliación social. El académico Mauricio Merino subrayó la urgencia de “recuperar al Estado como un espacio de acuerdos colectivos” y restablecer la confianza en las instituciones.
El sacerdote Elías López planteó la necesidad de “formar liderazgos comunitarios y sinodales” para impulsar la paz desde la base social. A su vez, Monseñor Ramón Castro enfatizó que “la paz solo se alcanza si hay verdad, justicia y reparación”, haciendo hincapié en el papel de las víctimas.
También se organizaron mesas de análisis en las que se presentaron propuestas específicas para afrontar los principales desafíos nacionales.
Alfonso Alfaro invitó a “imaginar un Estado capaz de integrar a los jóvenes hoy atrapados por la violencia”. Sandra Ley resaltó la importancia de fortalecer a las policías municipales. Sergio López Ayllón propuso la justicia cívica como una herramienta desde lo local, y José Medina Mora expuso el Modelo Inclusivo de Desarrollo, una iniciativa empresarial a favor de la paz.
Conclusiones del Diálogo Nacional por la Paz
De acuerdo con el comunicado del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, las conclusiones principales del evento incluyeron acuerdos colectivos para recuperar la función articuladora del Estado y garantizar condiciones de vida digna.
Una de las prioridades identificadas fue la inclusión de las juventudes, consideradas excluidas y vulnerables. Se destacó también la atención prioritaria a las víctimas de violencia y a las personas desaparecidas. Además, se mencionó la generación de acuerdos desde lo local como aspecto fundamental para la paz.
Las experiencias nacionales e internacionales presentadas ofrecieron ejemplos concretos de posibles caminos hacia la paz. Entre ellas sobresalieron el Proyecto VIVA y los Centros Manresa en la Sierra Tarahumara, que han atendido en salud mental a más de ocho mil personas.
Además, se compartieron estrategias colaborativas, como los Consejos de Paz y Justicia Cívica desarrollados junto con el gobierno federal. Los embajadores de Irlanda y Noruega coincidieron en la necesidad de construir la paz junto a las víctimas y generar alternativas de reinserción para victimarios.