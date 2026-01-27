México

Sheinbaum analiza invitación de Trump para integrar Junta de Paz

La presidenta indicó que esta semana dará una respuesta definitiva a la invitación del mandatario estadounidense

Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al gobierno de México a formar parte de la Junta de Paz, que propuso el mandatario esta semana y que se presume, actuaría de una forma paralela a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, la mandataria precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) será la encargada de analizar la invitación.

Sin embargo, resaltó que en la toma de decisión influirá que se extienda una invitación al gobierno de Palestina, para que también forme parte de dicho organismo.

“Sí recibimos la invitación por parte del preisdente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene que ver con esta decisión, México es un país que ha reconocido a Palestina como nación.

“Sí, es muy importante, en el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar, por que no es una decisión personal y en el marco de nuestra Constitución es la autodeterminación de los pueblos”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

