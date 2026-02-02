México

Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, estuvo a punto de morir tras abortar en una clínica clandestina

La creadora de contenido mexicana narró el dramático episodio que casi le cuesta la vida y le hizo reflexionar en torno a la salud y sus relaciones personales

La infección grave y la
La infección grave y la amenaza de perder la matriz marcaron físicamente a Eva María, quien promueve ahora el apoyo integral y la prevención (IG)

Un testimonio personal estremeció a la audiencia digital cuando Eva María Beristain, reconocida creadora de contenido mexicana detrás del programa ‘Ruido Social’, compartió cómo una intervención clandestina para interrumpir un embarazo no deseado casi le costó la vida en su adolescencia.

El relato, brindado en el pódcast Ni nos caemos bien, trasciende lo íntimo y busca advertir sobre los peligros del aborto inseguro y la falta de información que enfrentan muchas jóvenes.

La experiencia, que la llevó al hospital con una infección grave y al borde de la muerte, transformó su visión sobre las relaciones y la importancia de recibir apoyo oportuno.

Una operación clandestina que propició una infección

Entre los momentos más crudos que describió Eva María Beristain, destaca el recuerdo de la reacción de su padre al llegar a la sala de urgencias y el diagnóstico del médico: El aborto no había sido completo y había tejido retenido que provocó una infección grave dentro del útero.

Eva María Beristain relata cómo
Eva María Beristain relata cómo una intervención clandestina para interrumpir su embarazo casi le cuesta la vida en su adolescencia (IG)

El procedimiento de emergencia fue inmediato y la amenaza de perder la matriz o incluso fallecer era real, según relató. Esta vivencia física y emocional dejó huellas profundas y se traduce hoy en una campaña personal para que otras jóvenes no tengan que vivir el mismo peligro.

Durante la emisión, Eva María Beristain reveló que su embarazo a los 16 años fue resultado de una relación desigual en la que su entonces novio, mayor por cuatro años, la presionó para no utilizar protección y posteriormente la intimidó para continuar con la gestación.

“Me dijo: ‘Me vale, lo vas a tener. Te voy a acusar con tus papás’”, reconstruyó la influencer, apuntando a un cambio brusco en la actitud de su pareja y a la vulnerabilidad que sintió en ese momento.

La ausencia de opciones legales
La ausencia de opciones legales y seguras obligó a Eva María Beristain a recurrir a una clínica clandestina sin supervisión médica adecuada (IG)

La decisión de acudir a una clínica clandestina surgió ante la ausencia de alternativas legales y seguras. “Era una clínica clandestina, entramos por unos departamentos. El ‘doctor’ se veía rarísimo, sudando, alterado”, narró.

El procedimiento costó 9 mil pesos y consistió en la administración de medicamentos sin estudios previos ni supervisión médica adecuada. Advertencias inquietantes, como “Si no se te sale todo, que no creo que se te salga todo, ya vienes conmigo”, presagiaron el desenlace crítico de las siguientes horas.

La influencer narró cómo su papá la apoyó

Apenas tomó el medicamento, Eva María Beristain comenzó a sangrar abundantemente. A pesar de experimentar hemorragia y dolor intenso, por miedo optó por esconder la situación y mantuvo su rutina normal, llegando incluso a asistir a clases.

“No, te juro que yo pensé que me iba a morir”, dijo al describir el volumen de sangre y el uso de toallas nocturnas que se saturaban en minutos. La infección fue en aumento y, una vez que la debilidad le impidió caminar, solicitó ayuda médica de urgencia.

Además de crear contenido, Eva
Además de crear contenido, Eva María es standupera y ha participado como actriz en algunas producciones (IG)

En el hospital, los médicos determinaron la necesidad de cirugía inmediata. Antes de ser llevada a quirófano, Eva escuchó: “Creo que va a perder la matriz… esta no sobrevive”. La intervención la salvó, pero marcó su vida y su perspectiva.

Tras esa experiencia, relató que tomó control total de sus límites en las relaciones: “Desde entonces siempre he sido muy cuidadosa con mis parejas, de yo decidir cuándo… Es un tema muy fuerte para mí”.

Influencer de historias urbanas

Actualmente, su labor digital combina reportajes, testimonios y humor desde su plataforma Miss Tercer Mundo, donde suma más de 1,3 millones de suscriptores en YouTube y cifras similares en TikTok e Instagram.

Sus reportajes y entrevistas, que abordan desde adicciones hasta temas de desigualdad y violencia, han calado por su autenticidad e incluso algunos internautas la han comparado con la fallecida Cristina Pacheco.

