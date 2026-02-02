Estos son los municipios que suspendieron clases por contagio de sarampión

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de clases presenciales por brote de sarampión en escuelas de Jalisco y Aguascalientes afecta a cientos de estudiantes y docentes desde la última semana de enero de 2026.

La medida comprende 15 escuelas de educación básica en municipios como:

Zapopan

Atotonilco El Alto

Tala

Tepatitlán de Morelos

Villa Corona

En Aguascalientes, la suspensión se implementa en todas las escuelas donde se detectaron casos confirmados, en niveles de primaria y secundaria.

En Jalisco, la autoridad educativa reportó un aumento de 10 a 15 escuelas afectadas en el corte más reciente.

Las suspensiones varían entre interrupción de actividades en grupos específicos y cierres totales de algunos planteles.

Los municipios implicados incluyen tanto la Zona Metropolitana de Guadalajara como localidades del interior del estado.

Otros estados previenen el sarampión

En Aguascalientes, las autoridades han decidido aplicar la medida en todas las escuelas donde se han identificado casos de sarampión.

No existe una fecha definida para el regreso a clases presenciales: el reinicio dependerá del control efectivo del brote en cada lugar.

En Guanajuato, la actividad escolar continua sin cambios, ya que solo se han reportado 30 casos sospechosos de sarampión y ninguno ha sido confirmado. Las autoridades locales aclararon que no hay motivo para suspender clases mientras no existan casos confirmados.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, relacionó el incremento de contagios con una relajación de medidas preventivas durante el invierno, periodo en el que muchas familias restaron importancia a los síntomas respiratorios comunes.

Las autoridades subrayan que los casos no están concentrados en una sola región, sino que se distribuyen en diversos municipios.

La suspensión de clases busca proteger a estudiantes y personal docente frente a una enfermedad vírica de alta transmisibilidad.

El sarampión se contagia por vía aérea y puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de edad sin esquemas completos de vacunación.

Síntomas y prevención del sarampión

La Organización Mundial de la Salud define el sarampión como una enfermedad vírica muy contagiosa. Sus principales síntomas son fiebre elevada, rinorrea, tos, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones cutáneas que aparecen entre siete y 18 días tras la exposición al virus.

La transmisión es sencilla entre personas no inmunizadas, lo que eleva el riesgo de brotes en las comunidades escolares.

La vacunación representa la principal medida preventiva.

Se recomienda aplicar la vacuna triple viral y la vacuna doble viral a niñas y niños de seis meses a nueve años, así como a personas entre 10 y 49 años que no cuenten con esquemas completos.

Las autoridades educativas han reforzado los protocolos para reducir la transmisión, con especial atención en la protección de los grupos más vulnerables.

La decisión de suspender actividades presenciales en Jalisco y Aguascalientes es una medida preventiva destinada a limitar el avance del sarampión y resguardar la salud de quienes aún no tienen esquema completo de vacunación.