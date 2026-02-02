México

“Pensamos hacer modificaciones, no ha funcionado bien”: Sheinbaum reitera que el Sistema Nacional Anticorrupción debe renovarse

La mandataria subrayó que, más allá de las acciones que corresponden al gobierno y las instituciones públicas, es fundamental que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos

Claudia Sheinbaum resaltó la importancia
Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción (presidencia)

Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Durate la Mañanera de este lunes 2 de febrero, la mandataria subrayó que, más allá de las acciones que corresponden al gobierno y las instituciones públicas, es fundamental que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para denunciar irregularidades y que estas denuncias tengan un impacto real.

La presidenta también sostuvo que el propósito central del Sistema Nacional de Anticorrupción debe ser empoderar a la sociedad, permitiendo que cada persona afectada por actos de corrupción pueda recurrir a instancias confiables para reportar estos hechos. Asimismo, señaló que este organismo debe renovarse ya que "no ha funcionado muy bien".

“Queremos empoderar a la gente. Para la gente que vive una situación de corrupción, a parte de lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas. Queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello”, comentó la presidenta.

Desde la frontera norte, la
Desde la frontera norte, la presidenta envía mensaje estratégico sobre desarrollo y seguridad nacional.

¿Cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción en México?

La prioridad del SNA se ha desplazado hacia la prevención, con el propósito de rediseñar procesos, limitar la discrecionalidad en contrataciones y fomentar la integridad en el ámbito público.

En cada estado, el SNA se replica a través de Sistemas Locales Anticorrupción, que permiten la coordinación en los niveles municipal y estatal. El Comité Coordinador constituye el órgano central, compuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), que además preside este comité.

La prioridad del SNA se
La prioridad del SNA se ha desplazado hacia la prevención, con el propósito de rediseñar procesos, limitar la discrecionalidad en contrataciones y fomentar la integridad en el ámbito público (gobierno de México)

El CPC está formado por ciudadanos reconocidos, responsables de vigilar el sistema y proponer políticas anticorrupción. La Plataforma Digital Nacional (PDN) opera como herramienta tecnológica, centralizando información sobre licitaciones, declaraciones patrimoniales, contrataciones y servidores públicos sancionados para facilitar la detección de irregularidades.

La labor de fiscalización recae en la ASF y las contralorías internas, mientras que la Fiscalía Especializada y el TFJA investigan y sancionan tanto faltas administrativas graves, como el desvío de recursos y el tráfico de influencias, como delitos relacionados. El SNA funciona a través de la cooperación entre autoridades federales, estatales y la ciudadanía, quienes se encargan de aprobar políticas públicas, fiscalizar recursos y supervisar el desempeño del servicio público.

Historia del SNA en México

La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción en 2017 marcó el inicio de una operación coordinada entre autoridades de diversos niveles, la sociedad civil a través del Comité de Participación Ciudadana y la auditoría superior en el combate contra el desvío de recursos y las faltas administrativas.

Su estructura se consolidó en 2016 mediante leyes secundarias, tras haberse constituido oficialmente el 27 de mayo de 2015 por una reforma constitucional, como respuesta a la falta de efectividad de acciones previas aisladas para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

