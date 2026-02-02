Cómo fortalecer la autoestima: acciones cotidianas para aumentar el bienestar

El equilibrio entre humor, risa y seriedad contribuye al desarrollo emocional, la autoestima y la calidad de las relaciones humanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoestima influye de forma directa en la calidad de vida y en la salud mental. Tener una autoimagen positiva permite experimentar una sensación de plenitud, construir relaciones más sanas y lograr objetivos.

Por el contrario, si nuestra autoestima se debilita entonces se experimentan dificultades para relacionarse, inseguridad, desconfianza, tristeza y frustración.

Aunque la autoestima se desarrolla desde la infancia, nunca es tarde para aplicar algunas recomendaciones con el objetivo de nutrirla.

Según investigaciones de la Universidad McGill y la Clínica Mayo, la aplicación de estrategias cotidianas influye en la capacidad de fortalecer la percepción y valoración personal de manera sostenida.

Practicar el autocuidado de manera constante influye en el fortalecimiento de nuestra autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema adquiere relevancia en diferentes etapas vitales y contextos, como el ámbito educativo, profesional y familiar.

Entre las recomendaciones validadas por la literatura científica, destacan las siguientes acciones:

Practicar el autocuidado de manera constante: El equipo de McGill University señala que mantener una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, realizar actividad física, cuidar la higiene personal y dedicar tiempo a actividades placenteras refuerza la valoración individual y disminuye la vulnerabilidad ante la inseguridad. Crear un entorno agradable contribuye a consolidar este proceso.

Registrar logros y fortalezas personales: De acuerdo con la misma universidad, llevar un registro de metas alcanzadas, tanto grandes como pequeñas, permite reconocer los avances personales. Recomiendan elaborar una lista de cualidades y situarla en un lugar visible para mantener una imagen positiva.

Buscar retroalimentación positiva de personas de confianza: Un estudio publicado en el repositorio ERIC resalta la importancia de solicitar opiniones sinceras a amigos, familiares o mentores sobre virtudes y capacidades, con el fin de obtener una visión más realista y equilibrada de uno mismo. “El apoyo social es un factor protector frente a la baja autoestima”, concluye el informe de la Universidad McGill.

Una autoestima fuerte nos permite mejorar nuestras relaciones interpersonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar comparaciones con otras personas: Los expertos recomiendan comparar los propios avances y logros de manera individual, en vez de hacerlo con otras personas, lo que contribuye a reducir la insatisfacción y promueve el crecimiento personal, según el estudio Empowering University Students Through Holistic Self-Esteem .

Rodearse de personas positivas y de apoyo: Fortalecer las redes de apoyo social y distanciarse de relaciones negativas protege la autoestima y refuerza la confianza.

Establecer metas realistas y celebrar los logros: La Clínica Mayo subraya la importancia de fijar objetivos alcanzables y reconocer los avances, en vez de aspirar a la perfección. Esta práctica favorece la autopercepción positiva y disminuye la frustración.

Practicar la autoafirmación y el diálogo interno positivo: Reemplazar pensamientos y autodiálogos negativos por afirmaciones realistas y constructivas mejora la imagen personal. Frases como “soy capaz de aprender de mis errores” o “merezco respeto” refuerzan la autoestima.

Escribir nuestros logros permite mejorar nuestra autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar errores y limitar el perfeccionismo: Ver los errores como oportunidades de aprendizaje y reducir las exigencias de perfección permite un desarrollo más equilibrado de la autoestima.

Buscar ayuda profesional si es necesario: Cuando la baja autoestima afecta la vida diaria, los especialistas aconsejan consultar a profesionales de la salud mental, quienes pueden aplicar intervenciones basadas en terapia cognitivo-conductual, atención plena y desarrollo de habilidades sociales, según el estudio Empowering University Students Through Holistic Self-Esteem.

Estas estrategias, validadas por investigaciones académicas, han mostrado eficacia para fortalecer la autoestima y el bienestar general en distintos contextos.