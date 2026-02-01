Yandel conquista el Auditorio Nacional con un espectáculo sinfónico lleno de nostalgia y perreo

Yandel ofreció un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de México, fusionando reggaetón clásico con arreglos orquestales en un show histórico. (Instagram/@yandel)

Yandel regresó a México para reencontrarse con su público desde uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Auditorio Nacional. Este sábado 31 de enero, 10 mil personas fueron testigos de un concierto que combinó reggaetón, recuerdos y una propuesta musical distinta bajo el concepto de Yandel Sinfónico.

El cantante puertorriqueño apostó por un recorrido que abarcó distintas etapas de su carrera. Desde los temas que marcaron sus inicios hasta los éxitos que lo consolidaron como solista, el show fue un viaje sonoro que celebró la evolución del género urbano sin perder su esencia.

La noche estuvo marcada por el entusiasmo colectivo. Brincos, coros al unísono y baile constante confirmaron que las canciones de Yandel siguen vigentes y conectan con varias generaciones que crecieron al ritmo del reggaetón clásico.

Un concepto sinfónico con sabor mexicano

La propuesta musical de Yandel destacó por la integración de una orquesta sinfónica y elementos del mariachi, fusionando música urbana y mexicana. - (Instagram/@yandel)

La propuesta destacó por la fusión entre una orquesta sinfónica y los ritmos urbanos que han definido la carrera del artista. Esta combinación le dio un nuevo matiz a canciones conocidas, sin despojarlas de su fuerza original.

Además, el concierto integró elementos de la música mexicana con la presencia del mariachi, creando un puente cultural que fue recibido con entusiasmo por el público. La mezcla reforzó el vínculo de Yandel con México y aportó un giro especial al espectáculo.

El resultado fue una experiencia distinta, donde el reggaetón convivió con arreglos orquestales y sonidos tradicionales, demostrando que el género puede adaptarse a nuevos formatos sin perder identidad.

Clásicos que siguen encendiendo al público

El repertorio incluyó canciones icónicas como 'Rakata', 'Noche de sexo', 'Ahora es' y 'Abusadora', que provocaron euforia entre el público. - (Ocesa)

El setlist incluyó temas que marcaron una época dentro del movimiento urbano. Canciones como “Rakata”, “Noche de sexo”, “Ahora es” y “Abusadora” provocaron una respuesta inmediata entre los asistentes.

También sonaron éxitos como “Me estás tentando”, “Moviendo caderas” y “Algo me gusta de ti”, confirmando que estos temas siguen siendo infaltables en cualquier celebración del old school.

Cada canción fue recibida como un himno, reforzando la conexión emocional entre el artista y su audiencia en una noche donde la nostalgia fue protagonista.

Un legado que trasciende generaciones

El concierto celebró la evolución del reggaetón al mostrar que el género urbano puede adaptarse a nuevos formatos sin perder su esencia.

Yandel ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del reggaetón gracias a la consistencia de su carrera y la calidad de sus presentaciones en vivo. Su etapa como solista y su historia junto a Wisin marcaron un antes y un después en el género.

El concierto en el Auditorio Nacional dejó claro que su música sigue vigente y en constante evolución. La respuesta del público fue prueba de ello.

Con este espectáculo, Yandel reafirmó su lugar como referente del reggaetón clásico, celebrando su trayectoria y demostrando que su legado continúa sonando fuerte.