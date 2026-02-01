México

Ricardo Anaya exige comisión independiente para investigar descarrilamiento del Tren Interoceánico

La solicitud presentada exige la intervención de especialistas ajenos al gobierno para esclarecer la causa del siniestro

Guardar
El senador calificó de "grotescas,
El senador calificó de "grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles" a las conclusiones que dio el dicatemen del descarrilamiento. | Crédito: GPPAN

El senador panista Ricardo Anaya Cortés calificó de “grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles” las conclusiones del primer dictamen oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 víctimas mortales y 98 personas heridas.

Anaya solicitó la creación de una comisión de expertos independientes, integrada por los especialistas mejor calificados del mundo, para garantizar justicia a las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabeza la investigación del accidente. El pasado 27 de enero, la fiscal Ernestina Godoy informó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad,pues según la caja negra, la unidad viajaba a 65 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida es de 50km/h.

Por este motivo se inició un proceso legal contra el conductor del tren y el jefe de despachadores por homicidio y lesiones culposas.

En el primer informe de la FGR, se descartaron daños en la infraestructura ferroviaria, según Godoy: “No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto y terraplenes”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

En medio de la investigación, medios de comunicación difundieron el audio de una llamada entre los empresarios Amílcar Olán y Pedro Salazar Baltazar, responsables de la venta de balastros para el tren. En la grabación, ambos presuntamente señalan que, en caso de un descarrilamiento, “no sería su responsabilidad”.

Por su parte, Jorge Romero Herra, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó públicamente el dictamen oficial y la falta de respuestas ante el audio filtrado. Planteó dudas sobre la calidad de los materiales utilizados y el proceso de verificación:

“Que haya un dictamen inicial que diga que precisamente donde sucedió no estaban con la suficiente presión los durmientes, que no había suficiente balastro, justo en la curva en la que sucedió. Y lo que se diga es que fue el maquinista a velocidad pasada... ¿En qué país del mundo 100 kilómetros por hora…? ¿Qué construiste si a 100 kilómetros por hora se descarrila un tren?”.

La Comisión de Atención a Víctimas y la Fiscalía supervisan cumplimiento de medidas a favor de afectados

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que la atención a las víctimas del descarrilamiento ha sido una prioridad desde el primer momento, con un esquema coordinado para garantizar su salud, recuperación y acompañamiento en todos los ámbitos, incluido el jurídico.

Explicó que la justicia mexicana prevé alternativas a la prisión, como la reparación integral del daño, atención a las víctimas, verdad y no repetición.

La estrategia apunta a reducir
La estrategia apunta a reducir los delitos de alto impacto relacionados con armas de fuego en la población civil.

El proceso se lleva a cabo mediante mesas de trabajo en las comunidades afectadas, donde las víctimas pueden optar por mecanismos alternativos de solución de controversias y recibir asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la Fiscalía y representantes de la aseguradora.

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía, y la atención se ha diseñado para eliminar trámites burocráticos y agilizar la resolución, con montos diferenciados según cada caso. El objetivo es que todas las personas afectadas, un total de 225 pasajeros, reciban una respuesta rápida y adecuada.

Temas Relacionados

Ricardo Anayadescarrilamientotren interoceánicoPANPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

En un comunicado, el establecimiento abordó la solicitud de cientos de asistentes que reprueban lo discursos de odio que ha emitido la nombrada ’Reina del Rap’

Famoso antro LGBT+ en CDMX

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

En coordinación diversas autoridades realizaron revisión a dos centros penitenciarios, en Angostura y Aguaruto para icautar productos prohibidos a reos

Un taladro, videojuegos de Call

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

Este discreto anuncio representa la apuesta de la pareja por preservar la intimidad en este momento personal

¡Michelle Renaud y Matías Novoa

Pronóstico del clima en Veracruz: ¿Cuál es la probabilidad de lluvia este domingo 01 de febrero?

La ciudad costera se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Pronóstico del clima en Veracruz:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un taladro, videojuegos de Call

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

ENTRETENIMIENTO

¡Michelle Renaud y Matías Novoa

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

Mexicanos se dividen ante el posible ganador de ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2026: ¿Lady Gaga o Bad Bunny?

DEPORTES

América vs Pumas: a qué

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Serie del Caribe 2026: estos son los rosters de los equipos a los que se enfrentarán los representantes mexicanos