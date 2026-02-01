Ricardo Anaya exige comisión independiente para investigar descarrilamiento del Tren Interoceánico

El senador calificó de "grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles" a las conclusiones que dio el dicatemen del descarrilamiento. | Crédito: GPPAN

El senador panista Ricardo Anaya Cortés calificó de “grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles” las conclusiones del primer dictamen oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 víctimas mortales y 98 personas heridas.

Anaya solicitó la creación de una comisión de expertos independientes, integrada por los especialistas mejor calificados del mundo, para garantizar justicia a las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabeza la investigación del accidente. El pasado 27 de enero, la fiscal Ernestina Godoy informó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad,pues según la caja negra, la unidad viajaba a 65 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida es de 50km/h.

Por este motivo se inició un proceso legal contra el conductor del tren y el jefe de despachadores por homicidio y lesiones culposas.

En el primer informe de la FGR, se descartaron daños en la infraestructura ferroviaria, según Godoy: “No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto y terraplenes”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

En medio de la investigación, medios de comunicación difundieron el audio de una llamada entre los empresarios Amílcar Olán y Pedro Salazar Baltazar, responsables de la venta de balastros para el tren. En la grabación, ambos presuntamente señalan que, en caso de un descarrilamiento, “no sería su responsabilidad”.

Por su parte, Jorge Romero Herra, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó públicamente el dictamen oficial y la falta de respuestas ante el audio filtrado. Planteó dudas sobre la calidad de los materiales utilizados y el proceso de verificación:

“Que haya un dictamen inicial que diga que precisamente donde sucedió no estaban con la suficiente presión los durmientes, que no había suficiente balastro, justo en la curva en la que sucedió. Y lo que se diga es que fue el maquinista a velocidad pasada... ¿En qué país del mundo 100 kilómetros por hora…? ¿Qué construiste si a 100 kilómetros por hora se descarrila un tren?”.

La Comisión de Atención a Víctimas y la Fiscalía supervisan cumplimiento de medidas a favor de afectados

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que la atención a las víctimas del descarrilamiento ha sido una prioridad desde el primer momento, con un esquema coordinado para garantizar su salud, recuperación y acompañamiento en todos los ámbitos, incluido el jurídico.

Explicó que la justicia mexicana prevé alternativas a la prisión, como la reparación integral del daño, atención a las víctimas, verdad y no repetición.

El proceso se lleva a cabo mediante mesas de trabajo en las comunidades afectadas, donde las víctimas pueden optar por mecanismos alternativos de solución de controversias y recibir asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la Fiscalía y representantes de la aseguradora.

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía, y la atención se ha diseñado para eliminar trámites burocráticos y agilizar la resolución, con montos diferenciados según cada caso. El objetivo es que todas las personas afectadas, un total de 225 pasajeros, reciban una respuesta rápida y adecuada.