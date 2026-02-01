México

¿Regresas a casa del fin de semana largo? Estas son las recomendaciones para viajar seguro en carretera

La SICT también recordó la disponibilidad de servicios de emergencia y apoyo vial

Este domingo, miles de personas comienzan el retorno a casa tras el primer fin de semana largo de 2026 —con motivo del Día de la Constitución lo que incrementa el flujo vehicular en autopistas y carreteras federales.

Ante este escenario, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió un conjunto de siete recomendaciones de seguridad vial con el objetivo de reducir accidentes durante los trayectos de regreso.

La dependencia advirtió que en estos días se registra uno de los mayores movimientos en la Red Carretera Federal, por lo que pidió a las y los automovilistas manejar con responsabilidad, anticipación y atención plena, especialmente en tramos con alta concentración de vehículos.

Recomendaciones de seguridad

  1. Revisión mecánica preventiva: Antes de iniciar tu trayecto, comprueba que el vehículo esté en óptimas condiciones —frenos, llantas, luces y niveles— para evitar fallos inesperados.
  2. Uso correcto del cinturón de seguridad: Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón, incluidos los pasajeros en asientos traseros.
  3. Evita distracciones: No manipular el teléfono móvil mientras conduces es fundamental para mantener la atención en el camino.
  4. Conducción responsable: Abstente de ingerir alcohol o medicamentos que puedan causar somnolencia o afectar tus reflejos.
  5. Protección infantil: Los menores deben viajar en la parte posterior del vehículo y en sistemas de retención adecuados a su edad.
  6. Respeto a la señalización: Obedece límites de velocidad y señales viales durante todo el trayecto.
  7. Condiciones climáticas: Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir; ante lluvia, niebla o clima adverso, considera posponer tu viaje o extremar precauciones.

Números de atención y auxilio

La SICT recuerda la disponibilidad de servicios de emergencia y apoyo vial en caso de eventualidades durante el puente:

  • Emergencias: 911
  • CAPUFE (asistencia en carreteras): 074
  • Guardia Nacional: 088
  • Denuncia Anónima: 089
  • Cruz Roja y Protección Civil: números locales disponibles según tu ruta.

Estas recomendaciones forman parte del esfuerzo de la SICT para promover una cultura de seguridad vial y reducir riesgos en uno de los periodos de mayor tráfico del año. Preparar tu vehículo y planificar con anticipación puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo o enfrentar imprevistos.

