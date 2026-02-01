¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida” (Ig @michellerenaud).

Los actores Michelle Renaud y Matías Novoa celebran la llegada de su segundo hijo en común, decisión que han compartido con sus seguidores mediante una imagen en sus redes sociales, aunque sin revelar el rostro del recién nacido.

La noticia fue divulgada este domingo por Novoa, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro donde aparece la mano del bebé, acompañada del mensaje: “Vida @michellerenaud”.

Este discreto anuncio representa la apuesta de la pareja por preservar la intimidad en este momento personal, motivo por el que no han dado a conocer detalles adicionales sobre el parto ni han actualizado de forma habitual sus redes.

La confirmación del nacimiento se suma a la expectativa generada en días recientes, cuando Michelle Renaud expresó en sus propias redes sociales el entusiasmo ante el inminente crecimiento de la familia.

Este discreto anuncio representa la apuesta de la pareja por preservar la intimidad en este momento personal (SS)

Ya nació el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa

En una publicación previa, la actriz compartió imágenes en paisajes nevados junto a Matías Novoa y su primogénito buscando reflejar la cercanía familiar y la emoción ante la llegada del nuevo integrante.

En el post, Renaud incluyó una reflexión sobre el deseo de conocer finalmente a su bebé y escribió: “Sorpresas que nos da la vida, mientras estamos en la dulce espera @matlechat te amo tanto”.

La familia se encuentra instalada desde hace varios días en su hogar en España, como muestran diversas fotografías donde aparece Renaud con un atuendo informal y su embarazo avanzado, aunque no se ha precisado el sexo del bebé. Antes de unir su vida con Novoa, la actriz ya era madre de Marcelo, fruto de su primer matrimonio.

Desde el anuncio realizado por Novoa, los seguidores de la pareja han manifestado su alegría a través de mensajes y comentarios en distintas plataformas digitales, mostrando entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas.

(Instagram/@michellerenaud)

Michelle Renaud y Matías Novoa: un matrimonio de telenovela

Michelle Renaud es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en telenovelas. Matías Novoa es un actor chileno también destacado en la televisión de habla hispana.

Ambos iniciaron una relación sentimental en 2022, la hicieron pública y poco después formalizaron su vínculo con una boda en diciembre de 2023. Actualmente residen en España junto a sus hijos de relaciones anteriores y un hijo en común, Milo.

La pareja ha compartido abiertamente su vida familiar y profesional en redes sociales y medios, mostrando una relación estable y colaborativa, con planes de ampliar su familia en 2026.