Fenómenos astronómicos de febrero 2026 en México: de la lluvia de estrellas Centáuridas a la Luna de Nieve

Un eclipse solar anular, la Luna de Nieve y una alineación de seis planetas encabezan la lista de fenómenos astronómicos de febrero de 2026 en México.

Un mes con oportunidades para la observación astronómica

El calendario astronómico de febrero de 2026 presenta una sucesión de eventos que atraerán la atención de observadores tanto experimentados como aficionados.

Febrero inicia con la Luna de Nieve, fenómeno que marca el comienzo de una serie de espectáculos celestes visibles desde diversas regiones del país.

Especialistas del Instituto Nacional Geográfico destacaron que el mes contará con fases lunares marcadas, ocultaciones planetarias, lluvias de meteoros y la esperada aparición del cometa C/2024 E1 (Wierzchos).

Fases de la Luna y actividad lunar

Durante este mes, la Luna será protagonista de varios eventos. El 1 de febrero se observará la Luna de Nieve, denominada así por el almanaque del granjero debido a las nevadas características de esta época en el hemisferio norte.

La Luna llena estará a una distancia aproximada de 370 mil kilómetros de la Tierra. Dato de interés para quienes siguen el movimiento de nuestro satélite.

El ciclo lunar continuará con el cuarto menguante el 9 de febrero, la Luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24. Además, se registrarán ocultaciones lunares de cuerpos celestes como el cúmulo del Pesebre, Régulo, Antares, Plutón, Marte, Mercurio y las Pléyades.

Eclipse solar anular y otras ocultaciones

El 17 de febrero ocurrirá el primer eclipse de 2026. Este fenómeno, conocido como eclipse solar anular o “anillo de fuego”, podrá observarse principalmente desde la Antártida, el sur de Chile y Argentina, y Sudáfrica. Para los habitantes de México, el evento podrá seguirse a través de transmisiones en línea y recursos de divulgación científica.

Durante el mes también se presentarán ocultaciones lunares de especial interés para los astrónomos, como la de Antares el 11 de febrero y la de Plutón el 15. El Instituto Nacional Geográfico recomienda consultar horarios locales y condiciones de visibilidad para cada ocultación.

Eclipse solar anular y otras ocultaciones

Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

La lluvia de meteoros Alfa Centáuridas alcanzará su punto máximo el 8 de febrero. El evento ofrecerá un promedio de seis meteoros por hora, un espectáculo breve que requiere condiciones óptimas de observación.

El Instituto Nacional Geográfico sugiere localizar áreas alejadas de la contaminación lumínica, evitar obstáculos visuales y permitir que la vista se adapte a la oscuridad por al menos 15 minutos antes de iniciar la observación.

Recomendaciones para observar meteoros

Buscar cielos oscuros y despejados, lejos de fuentes de luz artificial.

Elegir espacios abiertos sin obstrucciones.

Observar a simple vista.

Enfocar la atención en las zonas menos iluminadas del cielo.

Esperar el tiempo suficiente para que la visión nocturna se ajuste.

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos)

El 17 de febrero, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos), descubierto por el astrónomo polaco Kacper Wierzchoś, pasará cerca de la Tierra. Con una magnitud aparente de 8, podrá observarse con binoculares antes del amanecer. No se prevé que este paso genere efectos perceptibles ni alteraciones en la observación astronómica.

Alineaciones y movimientos planetarios

Febrero de 2026 destaca por la presencia de varios planetas cercanos a la Luna y una alineación múltiple al cierre del mes. El 19 de febrero, Mercurio alcanzará su máxima elongación y el 25 comenzará su movimiento retrógrado.

Durante el mes, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter se aproximarán visualmente a la Luna en diferentes fechas, ofreciendo oportunidades para la fotografía astronómica y la observación a simple vista.

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos)

El 28 de febrero se espera una alineación de seis planetas: Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter. Cuatro de estos serán visibles sin instrumentos ópticos, mientras que Urano y Neptuno requerirán telescopio para su observación.

Fechas clave para la observación

A continuación, un resumen de los principales eventos del mes:

1 de febrero: Luna de Nieve y ocultación del cúmulo del Pesebre.

3 de febrero: Ocultación de Régulo.

7 de febrero: Spica cerca de la Luna.

8 de febrero: Pico de la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas.

9 de febrero: Cuarto menguante.

11 de febrero: Ocultación de Antares.

15-16 de febrero: Ocultaciones de Plutón y Marte.

17 de febrero: Luna nueva, eclipse solar anular y paso del cometa C/2024 E1 (Wierzchos).

18-19 de febrero: Venus, Mercurio, Saturno y Neptuno cerca de la Luna.

23-24 de febrero: Urano, Aldebarán y las Pléyades junto a la Luna.

25 de febrero: Mercurio inicia movimiento retrógrado.

27 de febrero: Júpiter y Pólux cerca de la Luna; Venus cerca de Mercurio; asteroide 7 Iris en oposición.

28 de febrero: Ocultación del cúmulo del Pesebre y alineación planetaria múltiple.

Participación y recursos para el público

Diversas instituciones, como el Instituto Nacional Geográfico, ofrecerán recomendaciones y materiales de apoyo para facilitar la observación de estos fenómenos. Las transmisiones en línea y los foros de divulgación científica permitirán seguir los eventos desde cualquier punto del país.

La secuencia de fenómenos astronómicos prevista para febrero de 2026 representa una oportunidad para acercar la ciencia al público y fomentar el interés por la astronomía, consolidando al mes como uno de los más esperados por los entusiastas del cielo nocturno.